Entrevista a Dani Rovira, ante su responsabilidad de relevar a Buenafuente en TVE: "Ojalá mañana esté bien y me sustituya"

RTVE refuerza su apuesta por el humor con el estreno de 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira que toma el relevo a 'Futuro Imperfecto' en la noche de los jueves de La 1. El cómico vuelve a la cadena pública años después de conducir 'La Noche D', "con la sensación de haber hecho los deberes y de estar encontrando la voz en este programa".

El nuevo programa de comedia producido por El Terrat, la compañía de Andreu Buenafuente, se presenta con una clara declaración de intenciones. "Es un late night, con las cosas de un late night", nos explica Dani Rovira, aunque matiza que todo estará cubierto por "una pátina un poquito de outsider". La intención de este show es "no estar esclavizados de la actualidad" y apostar por un humor que pueda resistir el paso del tiempo: "Queremos intentar que los chistes y las cosas que ocurran puedan llegar a ser algo atemporal". Con colaboradores de órbita propia, como Albert Pla o Dani Fez, y entrevistas alejadas del mainstream, el presentador reivindica traer "gente muy interesante, muy necesaria, pero a lo mejor no tan conocida".

El programa asume además la responsabilidad de ocupar el vacío de Andreu Buenafuente y su 'Futuro Imperfecto', un referente indiscutible para Rovira, que afronta el relevo con una mezcla de respeto, vértigo y honestidad. "Había una parte de mí a la que le daba mucho pudor", llegando incluso el humorista a admitirnos haber pensado: "Ojalá mañana Andreu esté bien y venga él y me sustituya". El humorista no esconde la admiración que siente por quien marcó a toda una generación de cómicos: "Andreu no solo era y es un referente de la comedia, incluso es el referente de nuestra televisión".

De todo ello y mucho más ha podido hablar El Televisero en exclusiva con Dani Rovira en esta entrevista:

Llega a RTVE tu nuevo programa, 'Al margen de todo', ¿cómo afrontas este reto?

Bien, muy contento, con muchas ganas de que comience, con la sensación de haber hecho los deberes y de estar encontrando la voz en este programa.

En este formato habrá humor, invitados, entrevistas... ¿cómo va a ser la dinámica del programa?

Como digo en la promo, es un late night con las cosas de un late night, pero bueno, al final uno cada vez que hace algún proyecto televisivo intenta encontrar un sello, diferenciarse un poco con lo difícil que eso es, porque está todo inventado. Pero bueno, dentro de que van a venir cómicos, de que habrá colaboraciones y entrevistas de gente muy dispar, sí que es verdad que todo está cubierto de una pátina un poquito de outsider.

Por ejemplo, tener de colaborador a Albert Pla fue una de las primeras cosas que se puso encima de la mesa y se hicieron realidad. Entonces, la gente que conozca a Albert Pla ya sabe que es alguien que orbita en su propia órbita. Eso es lo que queremos, diferenciarnos un poquito en eso y en no estar esclavizados de la actualidad. Queremos intentar que los chistes y las cosas que ocurran puedan llegar a ser algo atemporal, es decir, que si este programa se viera hace ocho años o si se viera dentro de 12, que el humor empleado no chirriara, porque a veces se da el envejecimiento de ciertos chistes o tratamientos de temas actuales.

Yo creo que eso puede marcar un poco la diferencia, porque este programa, al igual que yo como persona, huyo totalmente de la actualidad, tanto de la actualidad informativa como de la actualidad cultural. Obviamente, 'Comerás flores', es un librazo, me lo he leído y me flipa, pero yo ya estoy tirando muy para atrás. En los menús de las plataformas digitales no me como lo que me ponen, sino que indago y de repente encuentro una película increíble o vas a una tienda y no compras lo que te ponen en el expositor y le dices al dependiente: "Oye, ¿qué es lo que tienes ahí en la trastienda?". Pues esa es la intención de este programa, el traer gente muy interesante, muy necesaria, pero a lo mejor no tan conocida en el mainstream y que vendrán a aportar cosas muy chulas.

¿En qué momento te llegó esta oferta?

Un poquito antes de Navidades. Llevábamos ya como un año o año y pico hablando con Televisión Española, porque tenía muchas ganas de hacer algo conmigo. Yo estaba en un momento en el que tampoco quería enfrentarme a un gran formato. Yo estaba al revés, yo decía: "Si me dais una cosa chiquitita o de literatura, o de misterio, o de charlas, o una cosa así, mejor". Pero bueno, las circunstancias hicieron que se quedara un hueco la noche de los jueves y por corresponsabilidad con la televisión pública y con la comedia y con muchísima humildad y muchísimo respeto, acepté. Vi que además de que tenían interés en mí previo, también me hacían una pequeña llamada de socorro. Entonces, como a mí muchas veces me pillas por el corazón más que por la cartera o por la cabeza, pues dije: "Venga, vamos a ver". Y pregunté: "¿Esto es una continuación de algo". Y me dijeron: "No, no, sería empezar de cero un formato propio". Y la verdad es que me he ido ilusionando conforme hemos ido creando un poco el castillito.

Se quedó el hueco en la franja horaria que ocupaba Andreu Buenafuente con 'Futuro Imperfecto' y decías que para ti es un gran referente. ¿Has podido hablar con él?

No, no, o sea, hay muy buena relación, pero es verdad que no tenemos un contacto directo, pero bueno, con Silvia Abril sí que hablo un poco. Sí que estábamos en contacto cuando todo esto pasó y se lo transmití también, había una parte de mí a la que le daba mucho pudor e incluso tenía la sensación de decir: "Ojalá mañana Andreu esté bien y venga él y me sustituya". Te lo digo así. Porque le respeto muchísimo, y claro para los cómicos de mi generación Andreu era no a lo que tú aspirabas, sino a poder incluso currar con él.

Yo recuerdo que mi carrera fue significativa cuando de repente pude ir un par de veces al programa de Andreu en 2008 o 2009 a hacer pequeños monólogos y eso ya suponía muchísimo para mí. Andreu no solo era y es un referente de la comedia, es el podcast que más escucho... Me parece que tiene una cabeza increíble, que te viera Andreu era una posibilidad para los cómicos para poder ser vistos. Entonces, claro, imagínate con el respeto, la humildad que le tengo, lo pequeñito me hago al lado de él y lo digo así, Andreu es enorme. Incluso es el referente de nuestra televisión. Es nuestro Jimmy Fallon, nuestro David Letterman y ojalá siga haciendo lo que hace muchos años más, porque me lo paso muy bien viéndole.

El Dani Rovira que presentó 'La Noche D' no es el mismo Dani de ahora porque ha pasado un tiempo. ¿Qué Dani vamos a ver ahora?

Pues no lo sé, no lo sé, vamos a ir descubriéndolo de la mano juntos, tanto el espectador como yo mismo.

Incluso en este formato vas a entrevistar.

Sí, y lo digo claro, no sé si soy buen o mal entrevistador, no es una cosa que suela hacer mucho, pero sí que soy, creo, un buen conversador y me gusta mucho meter la cuchara. Igual como entrevistador intervengo más de lo normal, no sé...

Pero eso está muy bien porque significa que eres curioso también...

Sí, sí, yo estoy en constante aprendizaje y constante cambio, no me atrevería a decirte qué Dani Rovira vais a ver. Como decía Heráclito, nunca un hombre se baña dos veces en el mismo río. Nunca el mismo hombre se baña dos veces en el mismo río.