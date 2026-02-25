RTVE presenta 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira, con la incógnita de Buenafuente y una gran diferencia

RTVE refuerza su apuesta por el entretenimiento en la noche del jueves con 'Al margen de todo', el nuevo programa de Dani Rovira que se estrenará este jueves 26 de febrero tras 'La Revuelta'. El formato, que también estará disponible en RTVE Play, ocupará la franja que hasta ahora lideraba 'Futuro Imperfecto' y estará producido también por El Terrat, la compañía de Andreu Buenafuente.

La cadena pública apuesta así por mantener el humor como columna vertebral de una noche de gran competencia, donde tendrá enfrente a un titán como 'Supervivientes 2026' la semana próxima, pero con una identidad propia y un tono que "buscará diferenciarse sin perder el espíritu de servicio público", tal y como han avanzado sus responsables en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero.

El formato, 'Al margen de todo', producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio), se define como un espacio semanal de humor en el que Rovira desplegará sus facetas como cómico, conversador y showman. El programa combinará entrevistas a perfiles conocidos y anónimos, improvisación y momentos inesperados desde la cercanía y la espontaneidad. "Es un show de comedia donde tenemos colaboradores fijos, un cómico diferente cada semana, entrevistas…", ha explicado Vanesa Villar, directora de entretenimiento de El Terrat.

La diferencia de este programa la marca el presentador con humor atemporal, "al margen" del ruido

Dani Rovira junto a directivos de El Terrat y RTVE en la presentación de 'Al margen de todo'

"Es un momento muy apetecible personalmente para volver a RTVE", ha asegurado Dani Rovira ante los medios. El humorista ha dejado clara la filosofía del formato: "Estar al margen de la actualidad me atrae mucho. No queremos que el invitado promocione lo que está haciendo ahora; nos gusta traer a gente que no es muy conocida pero lo que cuenta es muy interesante".

En esa línea, el presentador de 'Al margen de todo' ha defendido su estilo cercano y ha destacado su conexión con el público en directo: "Para mí tener público en plató es importante. No soy periodista, pero soy muy buen conversador; creo que las entrevistas me las he llevado a mi terreno".

Rubén Gutiérrez, director del programa, ha definido el espacio como un formato que "respira humor, cultura y entretenimiento" y ha confirmado "muchas sorpresas" en cada entrega. "La diferencia de este programa la marca el presentador; Dani va a hacer comedia al margen de todo, alejado de la controversia y de la realidad que atravesamos", ha explicado.

Vanesa Villar, productora ejecutiva y directora de contenido de El Terrat, ha resumido el espíritu del formato: "Es un show de comedia con colaboradores fijos y colaboradores que irán cambiando, entrevistas... todo bajo el paraguas del humor". Además, ha destacado que el plató "recuerda el espíritu de un teatro, los focos, bambalinas…", reforzando su carácter escénico.

Esta es la lista completa de colaboradores y secciones de 'Al margen de todo'

'Al margen de todo' contará con un equipo de colaboradores entre los que estará Albert Pla, que aportarán miradas personales y un humor atemporal alejado del ruido de la actualidad. El cantautor, escritor y director tendrá una sección sobre inteligencia artificial.

El nuevo espacio de Dani Rovira contará además con el humorista Dani Fez ('Caiga quién caiga') como reportero, que recorrerá distintos puntos del país en busca de historias y personajes singulares que viven "al margen de todo", ofreciendo una aproximación desenfadada y humana a realidades curiosas y sorprendentes.

Además, la actriz cómica Mónica Pérez será la protagonista de la sección 'Tías de cine', en la que interpretará a grandes divas de Hollywood. Una parodia del programa de La 2 ‘Días de cine’ que dará la oportunidad a Dani Rovira de entrevistar cada día a estrellas como Marilyn Monroe, Julia Roberts, Nicole Kidman, Audrey Hepburn o Angelina Jolie.

Otro de los nombres que colaborarán es la cómica Patricia Espejo ('El Club de la Comedia', 'Late motiv'). RTVE ha confirmado en la rueda de prensa que la lista de colaboradores en principio será esta, pero han dejado la puerta abierta a ir introduciendo más en las próximas entregas.

Desvelados los primeros invitados de 'Al margen de todo' en La 1

El estreno del primer programa este jueves 26 de febrero, contará con José Sacristán y Luis Alegre como invitados principales, además de la participación de Albert Pla con su sección.

"José Sacristán es el invitado soñado. A pesar de su edad tiene una lucidez de comedia increíble", ha destacado Rovira, quien también ha elogiado a Luis Alegre: "Es la bisagra del mundo, hace con creces honor a su apellido. Es un hombre que hace mucho por la cultura de este país".

Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, ha insistido en la importancia estratégica del formato: "El humor tiene que seguir vertebrando el prime time de RTVE. Tenemos al mejor maestro que nos enseñará a observar la realidad y tomar todo con una sonrisa. En eso Dani es un experto".

El relevo de Buenafuente con la incertidumbre de su regreso

'Al margen de todo' asume la franja que venía ocupando Andreu Buenafuente con 'Futuro Imperfecto', antes de poner en pausa su agenda por prescripción médica ante la carga laboral acumulada. Sobre su posible regreso, María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE, ha señalado que "va paso a paso, ha vuelto a la radio pero tiene que recuperarse; seguro que pronto volverá a su casa, que es RTVE".

Dani Rovira, consciente del contexto, se ha mostrado humilde: "No sé qué diferencias hay entre mi programa y 'Futuro Imperfecto' más allá de que allí estaba Andreu, que es un referente, y en este estoy yo, que hago lo que puedo". Y ha resumido su espíritu con una metáfora: "En cierta manera me siento cómodo estando al margen de todo; esquiar fuera de pista es gustoso. Es una manera de ofrecer algo diferente".

En su estreno, el programa competirá con la octava gala de 'GH Dúo' en Telecinco a la espera del estreno de 'Supervivientes' la próxima semana. También se medirá a un nuevo capítulo de 'Perdiendo el juicio' en Antena 3, 'Horizonte' en Cuatro y 'El Taquillazo' en laSexta. Tras probar suerte con el cine en esta franja, RTVE vuelve a apostar por el humor como eje del jueves noche.

Así, la cadena pública mantiene la comedia como seña de identidad en el prime time, pero cambia de voz: del universo de Buenafuente a la mirada más personal, atemporal y "al margen" de Dani Rovira.