El concursante bomba que se guarda 'Supervivientes 2026' para el estreno: Un rostro muy conocido en el país que muchos desean

Queda un día para que 'Supervivientes 2026' arranque en Telecinco. Será mañana jueves cuando Telecinco estrene una nueva edición de uno de sus realities estrella. Aprovechando la final de 'GH Dúo', que ha coronado a Carlos Lozano como ganador, Jorge Javier Vázquez ha conectado por primera vez con María Lamela, quien ya se encuentra en los Cayos Cochinos.

La sustituta de Laura Madrueño saludó con entusiasmo a su compañero: "¡Qué ganas teníamos de saludaros y qué ganas de comenzar 'Supervivientes 2026', qué emoción, que ilusión de estar aquí!". La presentadora explicó que "tenemos un equipazo que está trabajando a destajo para la que va a ser una primera gala absolutamente espectacular". Y desveló que el programa aún se guardaba un as en la manga: "Ya conocéis a 18 concursantes, pero ojo porque os tengo que decir que el casting aún no está completo, aún no está cerrado".

Será durante el estreno cuando se conozca el nombre de un nuevo concursante que se sumará a la aventura: "El jueves descubriréis quién se une a la aventura y se convierte en superviviente oficial. Es una persona muy, muy conocida en España y que estáis deseando ver aquí". Como viene siendo habitual en cada edición de 'Supervivientes', no faltarán los saltos en helicóptero, desde el que, como novedad, también saltará ella.

A la pregunta del presentador de si se tirará del helicóptero el próximo jueves, María Lamela contestaba: "Evidentemente, la duda ofende. Lo vais a ver en el estreno". Eso sí, respecto a los concursantes, ella cree que no lo tendrán tan fácil: "Me parece a mí que muchos concursantes van a tener miedo, unos tienen fobia al mar, otros tienen vértigo e incluso no saben nadar".

Durante esta primera conexión con Jorge Javier, María Lamela incluso se llegó a subir al tobogán "más alto" de la historia de 'Supervivientes', desde el que se lanzó para rebozarse en el barro. "Por aquí van a pasar todos nuestros supervivientes y aquí vengo a ponerme en su piel, vengo a implicarme y a rebozarme. Yo también me lanzo al barro", aseguró la sustituta de Laura Madrueño.

Antes de despedirla, el comunicador le dedicaba unas últimas palabras: "No quiero ponerte tensión, pero a mí ya me tienen muy visto, todo el mundo estará esperando 'Supervivientes' por ver a los concursantes y por verte a ti en acción. Todos los ojos puestos en ti, ahí te dejo la presión para que lo disfrutes", concluyó, entre risas. Acto seguido, María Lamela se lanzó al barro porque ella lo tiene muy claro: "Lo importante es ser una superviviente más y darlo todo. ¡El jueves os esperamos a las 21:45 horas en Telecinco para el gran estreno de 'Supervivientes'!", sentenció.

A falta de conocer la última incorporación, los concursantes confirmados son Alberto Ávila, Aratz Lakuntza, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Ivonne Reyes, José Manuel Soto, Álex de la Croix, Álex Ghita, Maica Benedicto, Claudia Chacón, Toni Elías, Alba Paul, Jaime Astrain, Ingrid Betancor, Gabriela Guillén, Gerard Arias, Marisa Jara, Teresa Seco, y Paola Olmedo.