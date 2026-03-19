Cambio de programación en RTVE: La 1 modifica el horario de 'La Revuelta' y duplica sus emisiones este jueves

La 1 de RTVE decidía el pasado viernes cancelar definitivamente 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira, tras no cumplir con las expectativas de audiencia después de tres emisiones. Y quedaba por ver cuál iba a ser su sustituto. Aunque podía suponerse que fuera el salto de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, por ahora la cadena pública prefiere esperar.

Este martes, a primera hora, TVE prefería guardar silencio y en su EPG aparecía "programación a determinar" sin revelar qué oferta emitiría La 1 este jueves en prime time. Sin embargo, a lo largo de la tarde, la cadena pública actualizaba el adelanto de programación y avanzaba que será 'La Revuelta' de David Broncano la que ocupe el hueco de Dani Rovira.

Así, parece que teniendo en cuenta que este jueves 19 de marzo es el día de San José y es festivo en algunas comunidades autónomas, TVE ha optado por esperar para lanzar ningún tipo de formato nuevo y apostar más bien por el programa de David Broncano como sustituto temporal.

De esta manera, La 1 apuesta por algo que no tiene precedentes hasta ahora con la emisión de dos entregas consecutivas de 'La Revuelta' completamente de estreno. La primera a partir de las 21:45 horas contará con la visita de Pedro Almodóvar para promocionar su nueva película 'Amarga Navidad'. Después, a partir de las 23:20 horas, la cadena ofrecerá un nuevo programa de David Broncano en el que el invitado será el actor, cantante y presentador Pablo Carbonell.

'La Revuelta' de David Broncano con Pedro Almodóvar y Pablo Carbonell como invitados.



Este jueves se emiten dos programas consecutivos a partir de las 21:40h en @La1_tve y @rtveplay https://t.co/jMBhVPOR91 pic.twitter.com/K4HWpw3IM6 — RTVE (@rtve) March 19, 2026

De esta manera, habrá que esperar a ver la estrategia de programación de La 1 para próximas semanas en la noche de los jueves después de cancelar 'Al margen de todo' tras solo tres entregas. Bien podría ser 'Al cielo con ella' quien ocupe dicho prime time o cualquiera de las otras apuestas que promociona la cadena como la serie 'Barrio Esperanza', el programa 'El juicio' o la nueva edición de 'MasterChef'.

Así queda la programación de La 1 para el prime time de este jueves: