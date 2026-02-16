RTVE desvela a los dos primeros colaboradores de Dani Rovira en 'Al margen de todo', el nuevo formato de La 1

Cada vez queda menos para que Dani Rovira regrese al prime time de La 1 para conducir 'Al margen de todo', un nuevo show de humor que llega para ocupar el hueco de 'Late Xou' tras la marcha de Marc Giró a La Sexta y ante el parón de 'Futuro imperfecto' por la baja médica de Andreu Buenafuente.

Aprovechando las semifinales de la Copa del Rey, La 1 dio más detalles de lo que veremos en 'Al margen de todo' con una nueva promoción en la que Dani Rovira está preparando el guion de su nuevo programa.

"¡Aquí nos pilláis, ultimando los detalles del estreno!", asevera el actor y presentador malagueño justo cuando alguien del equipo aparece con la versión final del guion del programa. "Aquí está la magia, va a ser divertidísimo. Vamos a conocer a las grandes estrellas y vais a flipar", avanza Dani Rovira.

"Traemos directamente desde la SuperBowl", asegura el cómico. "Bueno no traemos a nadie", dice tan solo unos segundos después cuando el técnico le entrega otra versión del guion. "No traemos a nadie, pero tenemos de colaboradores a Carlos Areces, Carlos Pla…", avanzando así los primeros nombres de los rostros que le acompañarán en este nuevo formato.

Pero los cambios del programa siguen surgiendo y su compañero le anuncia que finalmente no puede haber kararoke. Es entonces cuando Dani Rovira detalla todo lo que podremos ver en 'Al margen de todo'. "Pues un late night con las cosas del late night: muy buen rollo, cómicos, sketches, gente superinteresante, charlas… Incluso salgo hasta yo, ¿no?", asevera.

Nuestro @DANIROVIRA ya está en plenos ensayos de "Al margen de todo", su nuevo programa en TVE 🤣



No te lo pierdas porque se estrena muy pronto ✨ pic.twitter.com/LR2mVMlfnc — La 1 (@La1_tve) February 12, 2026

Hay que recordar que 'Al margen de todo' será un nuevo espacio semanal producido por El Terrat en el que Dani Rovira desplegará sus dotes como cómico y showman y estará acompañado por colaboradores del mundo de la comedia y la interpretación.