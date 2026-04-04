Jesús Álvarez (68) vuelve a la carga contra RTVE por su forzosa salida y la diferencia que hay con el caso de Matías Prats

Jesús Álvarez es uno de los rostros míticos de la pequeña pantalla, a la que ha estado ligado 47 años, hasta su salida forzosa de RTVE en 2023. El periodista ha pasado por los micrófonos de Marcadora para analizar sus inicios profesionales y desvelar los motivos que condujeron a su despedida del ente público.

El que fuera presentador deportivo de TVE ha publicado un libro, 'Cerca de las estrellas', en el que habla lo que ha supuesto para él estar rodeado de leyendas del deporte, a muchas de las cuales ha podido entrevistar. Aunque en un principio encaminó sus estudios hacia las telecomunicaciones y la ingeniería, las circunstancias de la vida le obligaron a cambiar el rumbo.

A los 12 años perdió a su padre, y a los 16 a su madre. Dos dolorosos episodios que, sin embargo, le ayudaron a decidirse por el periodismo, y es que su padre fue el primer presentador de un Telediario en España: "He sido periodista por genética". Su llegada a la pequeña pantalla fue gracias a una llamada de Joaquín Soler Serrano mientras él dormía la siesta.

Según recuerda Jesús Álvarez, "me propuso presentar 'Siete Días' cuando yo estaba en segundo de carrera. Acepté y, al colgar, se me cayó el teléfono del susto por el lío en el que me acababa de meter". A partir de ahí, su carrera despegó. Ha conducido ocho Mundiales y ocho Juegos Olímpicos. Su dilatada experiencia le lleva a hacer una crítica a algunas de las tendencias actuales: "Nunca he sido partidario del periodismo de bufanda. Nuestra misión es la objetividad. Yo siempre digo que soy de la Selección Española para no condicionar mis comentarios".

Jesús Álvarez recuerda su abrupta salida de RTVE

Además, el periodista reflexiona sobre lo difícil que es trabajar en la era de las redes sociales, donde, en su opinión, "se ha perdido la confraternización con el deportista". Jesús Álvarez recuerda con cierta nostalgia épocas en la que los periodistas compartían aperitivos con los jugadores del Real Madrid: "Teníamos sus teléfonos fijos. Hoy no te dan ni el móvil ni te cuentan nada", lamenta.

Muy polémica fue su abrupta salida de RTVE en 2023. Pese a su deseo de continuar, el convenio colectivo forzó su jubilación al cumplir los 65 años. "A mi me jubiló RTVE porque yo no me quería jubilar. Me pareció injusto totalmente. Es un claro ejemplo de edadismo", asegura el comunicador. "Igual que hay xenofobia y racismo, hay edadismo", proseguía diciendo sin pudor.

En su opinión, prescindir de profesionales con una agenda y experiencia contrastada cuando están en plenitud física y mental es un error: "Cuando tú tienes 65 años y estás en un buen estado físico y mental puedes seguir trabajando perfectamente y con una experiencia adquirida", sentenciaba.

"Nosotros teníamos un convenio colectivo, somos un medio público y digo somos porque me sigo considerando de RTVE por el cariño de todos estos años, que obligaba a que si cumplías 65 y llevabas más de 37 años cotizados a la seguridad social tenías que jubilarte para dar paso a gente joven", aclaraba el periodista en la entrevista.

"Todos los compañeros que pasamos por esa situación nos tuvimos que jubilar y no había más opción. Pero lo que yo si hice fue decir, vamos a ver, esta situación hay que cambiarla porque no puede ser que no se reconozca el derecho a seguir trabajando y a aprovechar todo lo que el medio ha invertido en tu formación", explicaba cuando le preguntaban si intentó no jubilarse.

Por último, cuando le ponían a Jesús Álvarez el ejemplo de que no hay tanto edadismo porque Matías Prats sigue trabajando en 'Antena 3 Noticias' a pesar de su edad. "La diferencia con Matías es que trabaja en un medio privado y yo trabajaba en un medio público. Un medio privado puede hacer contigo lo que quiera, si quiere que mueras con las botas puestas lo hace. Pero yo en la televisión pública tenía este convenio y esta clausula, que por cierto a los diez meses de jubilarme desapareció y otros compañeros que estaban a punto de jubilarse se salvaron. Con lo que empiezo a pensar si era una clausula para jubilarme a mí", concluía el célebre periodista deportivo.