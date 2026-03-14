Jesús Álvarez habla abiertamente de Ana Blanco y la reina Letizia en su regreso a RTVE tras denunciar su jubilación

Jesús Álvarez, uno de los periodistas deportivos más emblemáticos de nuestro país, regresó este viernes por una noche a la que fue su casa. Lo hizo tres años después de su sonada jubilación y unos meses después de que él mismo denunciara que había sido forzado a jubilarse por parte de RTVE.

Así, este viernes, Jesús Álvarez fue el protagonista de 'Plano general' y fue entrevistado por Jenaro Castro desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la sede de la Selección Española de fútbol junto a la copa del Mundo que ganó La Roja en 2010.

Aunque lleva jubilado desde hace tres años, Jesús Álvarez no ha parado pues actualmente es el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de España. Un cargo que quiso dejar claro que es "altruista" y que no recibe remuneración por él pero que le sirve para estar ocupado con tanto tiempo libre. "Uno es periodista siempre, eso se lleva en la sangre", dejó claro cuando Jenaro Castro le preguntó por cómo llevaba la jubilación.

En la entrevista, Jesús Álvarez confesó qué es lo que le hizo dedicarse al periodismo pese a que había estudiado ciencias. "Lo que pasó me abrió los ojos a que tenía que dedicarme a algo que lo sintiera y llevara dentro y situarme en la vida", aseveró tras recordar cómo su padre se murió de leucemia cuando tenía 12 años, y cuatro años después con 16 perdió también a su madre, lo que le hizo madurar a pasos forzados.

"Yo siempre he dicho que llevaba el periodismo en los genes, soy periodista por genética", destacaba el periodista. Y parece que de casta le viene al galgo porque sus tres hijos también han heredado esa pasión. Su primogénito Jesús se dedica también a la comunicación audiovisual mientras que su hijo Rafael es deportista olímpico en hockey hierba tras debutar en París 2024.

Jesús Álvarez se pronuncia abiertamente sobre la reina Letizia

Al hacer un repaso a su carrera profesional, Jenaro Castro no dudó en preguntarle por varios de sus compañeros de profesión y de RTVE. Por un lado, Ana Blanco, que además es amiga. "Es mi matrimonio televisivo", aseveró pues ambos formaron pareja profesional en el 'Telediario' durante años. Mientras que de la saga de los Matías Prats destacó que son "una leyenda, un mito y un aspirante al título".

Con quién también coincidió en su etapa como presentadora del 'Telediario' de TVE fue con Letizia Ortiz. Por ello, cuando el presentador de 'Plano general' le pidió que le hablara de la Reina, Jesús Álvarez fue muy claro. "Para mí siempre será compañera, no la veo, o sea se que es reina, pero a mí no me sale majestad ni decirle señora, me sale decirle Leti que es como la conocíamos todos en la redacción", sentenciaba. Con respecto al rey Felipe VI, Jesús Álvarez fue muy rotundo en su defensa. "Tal y como está el país y para la responsabilidad que supone, lo está haciendo de matrícula".