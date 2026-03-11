Jesús Álvarez vuelve a RTVE tres años después de denunciar su jubilación forzosa en este programa

El experiodista deportivo de TVE Jesús Álvarez regresará este viernes a la que fue su casa durante casi 50 años después de que hace unos meses denunciara haber sufrido "edadismo" y haberse tenido que jubilar de forma obligada.

Así, Jesús Álvarez será el invitado de 'Plano general', el programa que conduce Jenaro Castro, cada viernes en el prime time de La 2, y que esta semana adelanta su emisión a las 21:45 horas tras la cancelación de la reposición de 'Cifras y letras' y el adelanto de la entrega de estreno.

El periodista es el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de España y acaba de publicar sus memorias bajo el título 'Cerca de las estrellas'. En una entrevista realizada en la sede de la RFEF de Las Rozas (Madrid) ante la Copa del Mundo de España de 2010, Jesús Álvarez atribuye su vocación a la pérdida prematura de sus padres por pura genética.

En su entrevista con Jenaro Castro, Jesús Álvarez defiende que "la libertad de prensa es directamente proporcional a la subvención que recibes" y no duda en denunciar que vivimos un "momento complicado en España". El periodista deportivo afirma que le "escandaliza la normalización de situaciones como la corrupción", y recuerda el secuestro "económico" de su exsuegro, Emiliano Revilla, a manos de ETA y la liberación de Ortega Lara, cuya privación de libertad por parte del terrorismo etarra define como "secuestro político".

Asimismo, el periodista, que se define como "un periodista no creído", recordará su etapa como compañero de la reina Letizia. Jesús Álvarez se someterá a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa Emilio Butragueño, exfutbolista y director de Relaciones Institucionales del Real Madrid), Sala de prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de los entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).

Jesús Álvarez y Jenaro Castro en 'Plano general'

El regreso de Jesús Álvarez tras su rajada sobre su salida de TVE

Como decimos, con su entrevista en 'Plano general', Jesús Álvarez regresa a RTVE casi tres años después de su jubilación y tan solo unos meses después de que rajara sobre lo que le pasó en la COPE junto a Pilar García Muñiz. "Yo estaba bien para seguir. Lo que pasa es que teníamos un convenio colectivo en Televisión Española que nos obligaba a jubilarnos así si cumplías 65 años y llevabas más de 37 años y medio cotizados a la Seguridad Social", empezó explicando el periodista.

"Fue totalmente injusto y discriminatorio. Es un caso de edadismo. Y además tiene una connotación curiosa, porque, a los 10 meses de jubilarme, quitaron el apartado ese del convenio", sentenció Jesús Álvarez en dicha entrevista después de que un tiempo antes ya cargara duramente contra los directivos que había en RTVE en la época en la que tuvo que dejar de presentar los Deportes.