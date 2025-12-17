Jesús Álvarez (67), experiodista deportivo de TVE, denuncia sin filtros cómo fue su jubilación: "Fue un caso de edadismo"

Hace dos años que Jesús Álvarez, uno de los rostros más históricos de RTVE, se jubiló de manera forzosa por un convenio colectivo con el que él no estaba de acuerdo. Así lo dejó entrever en su día y así lo ha vuelto a demostrar en su última entrevista.

El histórico rostro de los deportes de RTVE visitó este martes 'La tarde' de Cadena COPE donde se reencontró con la que fue su compañera en el 'Telediario', Pilar García Muñiz y con la que no dudó en hablar de lo injusta que fue su salida de la corporación tras casi 50 años ligado a ella.

La propia Pilar García Muñiz no tuvo reparos en cuestionarle a su compañero y amigo si él hubiera seguido trabajando. "Dices que la tele te jubiló. ¿Tú hubieras seguido, Jesús?", le preguntó. "Sí, claro, yo hubiera seguido. Si yo estaba bien. No hay más que verme. Estoy en perfectas condiciones físicas y mentales", contestó sin pensárselo Jesús Álvarez.

"Yo estaba bien para seguir. Lo que pasa es que teníamos un convenio colectivo en Televisión Española que nos obligaba a jubilarnos así si cumplías 65 años y llevabas más de 37 años y medio cotizados a la Seguridad Social", explicaba el periodista.

Para Jesús Álvarez este convenio fue "totalmente injusto y discriminatorio". "Es un caso de edadismo. Y además tiene una connotación curiosa, porque, a los 10 meses de jubilarme, quitaron el apartado ese del convenio", añadía en su conversación con García Muñiz.

"Yo me quedé fuera, pero, desde luego, me quedé con ganas de seguir haciendo cosas. De hecho, sigo haciendo cosas. No tan de cara al público como antes, pero bueno, matando el gusanillo", prosiguió diciendo el periodista deportivo en COPE.

Estas palabras de Jesús Álvarez no son nuevas. De hecho cuando tuvo que jubilarse en 2023, el periodista no dudó en señalar a la entonces presidenta Elena Sánchez. "Le envié un mensaje a la presidenta de RTVE, Elena Sánchez, que es amiga mía de toda la vida, y todavía estoy esperando. A lo mejor los dirigentes de esa casa deberían dejar de mirarse el ombligo. Deberían pensar qué están haciendo mal o por qué la gente toma determinadas decisiones. La casa está por encima de la gente", llegó a decir en una entrevista en El Debate.

Jesús Álvarez, uno de los rostros más emblemáticos de RTVE

Hay que decir que la salida de Jesús Álvarez fue con honores pues tanto Ana Ibáñez, la encargada de conducir los deportes del 'Telediario 1' como Alejandra Herranz tuvieron un recuerdo para él antes de emitir un emotivo vídeo sobre su larga trayectoria en la cadena. "Hoy se nos jubila Jesús", destacaban las presentadoras.

Jesús Álvarez inició su trayectoria profesional en RNE y posteriormente en 1976 debutó en TVE. Entre 1989 y 2018, fue presentador del bloque de deportes del Telediario, cubriendo numerosos Mundiales de Fútbol, Eurocopas, Juegos Olímpicos y Campeonatos de Fórmula 1. Con la llegada de Rosa María Mateo como administradora única pasó a conducir una sección en 'Los desayunos'. Y poco después fue nombrado director de deportes. Y finalmente entre 2020 y 2023 condujo 'Álvarez Café', un espacio de entrevistas a grandes figuras del deporte en Teledeporte.