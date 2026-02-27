El PSOE denuncia la "televisión basura" de Telemadrid ante lo emitido en el programa de Antonio Naranjo sobre Sánchez

La salud de Pedro Sánchez ha generado numerosos bulos durante las últimas semanas, hasta que este jueves el presidente del Gobierno ha dado un paso adelante desmintiendo las especulaciones sobre su crítico estado. Y tras su comunicado, Óscar López, secretario general del PSOE de Madrid, no ha dudado en señalar a quiénes han permitido el libre albedrío de fake news en sus programas, señalando de lleno a Antonio Naranjo por su campaña de desinformación en Telemadrid.

"Adivinad quién se ha puesto a la cabeza de esta campaña vomitiva... Telemadrid", ha advertido el líder del PSOE-M en un último vídeo publicado en redes en el que repasa algunos de los bulos más extendidos sobre el presidente estos últimos días, como el que aseguraba que padecía una enfermedad cardiovascular. Así, el socialista no ha dudado en recuperar imágenes de la cadena autonómica.

Óscar López echa por tierra la cobertura de Antonio Naranjo en Telemadrid sobre la salud de Pedro Sánchez: "Basura pagada con el dinero de todos"

En concreto el peligroso discurso de Antonio Naranjo en su programa 'El análisis Diario de la noche', en el que ha compartido todo tipo de bulos sobre la salud de Pedro Sánchez. "La explicación de ese aspecto demacrado puede ser otra, que el líder del Partido Socialista está enfermo", aseguraba el periodista en su espacio. "Toda una hora debatiendo en Telemadrid, en horario de máxima audiencia, aunque máxima audiencia en Telemadrid es ridículo porque no lo ve nadie", comentaba López.

Una hora de “debate” en Telemadrid para deshumanizar al presidente del Gobierno con un nuevo bulo.



Llaman a un cardiólogo, un jurista, una especialista de la piel… es delirante.



Y lo peor es que lo pagamos todos👇 pic.twitter.com/818qBSSeRa — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) February 26, 2026

"Incluso con conexiones en directo con el Hospital Ramón y Cajal, donde supuestamente estaba siendo tratado. Y dentro de esta basura llaman encima a un cardiólogo, que seguramente sea de algún grupo sanitario privado que no voy a mencionar", subrayaba el líder del PSOE-M haciendo referencia directa a Quirón Salud. Así, el clip recupera una de las conexiones del periodista con un doctor desde su programa.

"Después del cardiólogo opinando sobre el bulo, el jurista", advierte Óscar López sobre otro de los invitados en la tertulia de Antonio Naranjo, Jesús Villegas. "Si el presidente negase a decir 'oye yo no estoy en las mejores condiciones' ¿La constitución española prevé algún tipo de mecanismo al margen incluso de la voluntad del presidente?", llega a preguntar el rostro de Telemadrid en referencia a una vía para alejar a Pedro Sánchez del poder por su supuesto deterioro de salud.

"Una televisión basura pagada con el dinero de todos. Una televisión dedicada a insultar, a deshumanizar a todo aquel que no piense como Ayuso y como los suyos. Madrid no es Telemadrid", termina sentenciando Óscar López, poniendo de nuevo a la cadena de televisión autonómica en el centro de la polémica, tan solo unos días después del aluvión de críticas que recibió por su "estigmatizante y morbosa" cobertura de un asesinato machista, poniendo el foco en que la víctima era inquiokupa.