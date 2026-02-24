La Telemadrid de Ayuso, en el centro de la polémica por esta pieza "morbosa" sobre un asesinato machista

La Telemadrid de Ayuso ha arrancado la semana en el centro de la polémica con su último reportaje en 'Buenos días Madrid', en el que han abordado el asesinato machista de Petronila con el enfoque menos esperado. El programa presentado por Raquel Pina y Ricardo Altable protagonizaba este lunes un reportaje que Más Madrid ha definido como "morboso y estigmatizante" en el que cedían su altavoz a la propietaria de la vivienda donde asesinaron a la víctima para denunciar los destrozos.

"Buenos días. Miren cómo se ha encontrado Jacqueline su vivienda. Durante año y medio ha estado inquiokupada. Se ha encontrado las puertas rotas, el baño destrozado, las paredes reventadas con pintadas, llenas de moho y suciedad", comenzaban adelantando en el espacio de la cadena autonómica mientras mostraban imágenes del inmueble donde se produjo el asesinato.

La carta de Más Madrid a José Antonio Sánchez, presidente de Telemadrid: "Denota una alarmante falta de profesionalidad"

Lejos de recordar que se trata de la novena víctima de violencia de género de este 2026, Telemadrid ponía el foco en "los destrozos y desperfectos" ocasionados por la víctima durante su tiempo en el piso. "La tele ha desaparecido y ni rastro de las luces. Tras el asesinato de su inquiokupa la semana pasada a manos de su expareja, Jacqueline ha recuperado la casa. Hoy, estaremos con ella", adelantaban los presentadores antes de dar paso al sumario.

Telemadrid usa un asesinato machista para hablar de inquiokupación.



Ni una palabra sobre violencia machista.



Esto en la tele pública. Es asqueroso. pic.twitter.com/jV5W95UcFP — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) February 24, 2026

"Ella reformó la vivienda hasta el último detalle y después de un año y medio, que recupera su casa, la tiene casi destrozada", explicó más adelante José Antonio Masegosa, reportero de 'Buenos días Madrid' que se había desplazado hasta el piso para hablar con la propietaria. "Tú entraste ayer y te quedaste estupefacta ante lo que encuentras por todo el destrozo. Está claro que no se ha cuidado", señalaba el periodista.

"Petronila apareció asesinada en una de estas dos habitaciones y hay mucho polvo oscuro del utilizado por la Policía", llegó a señalar el reportero de Telemadrid durante su conversación con la que fue casera de la víctima. "Está todo revuelto y no por el registro de la Policía. Has echado en falta un televisor", insistía el periodista. "La vida de Jacqueline era un auténtico infierno. Quiso hacerse con el piso y fue imposible porque Petronila llevaba un año y medio sin pagar el alquiler. Te ha hecho la vida imposible", explicó el periodista.

Y desde Más Madrid no han tardado en poner el grito en el cielo por el gravísimo enfoque de la pieza tras el asesinato, dirigiéndose en una carta al presidente de la cadena autonómica. "Lejos de ejercer un periodismo riguroso que pone el foco en la violencia machista como problema estructural cuya mayor expresión es el asesinato, el programa optó por un enfoque dolorosamente estigmatizante y morboso", ha comenzado denunciando la formación en su escrito.

"Esta decisión editorial, además de denotar una alarmante falta de profesionalidad, colisiona frontalmente con las obligaciones de servicio público que tiene encomendadas RadioTelevisión Madrid, recogidas en los textos legales vigentes y acuerdos que rigen su actividad", han insistido desde Más Madrid, echando por tierra el enfoque de Telemadrid. "En tiempos de negacionismo machista es imprescindible que RadioTelevisión Madrid ofrezca información seria, rigurosa y acorde a la ley", subrayan en el escrito.

"Es por ello que le instamos a revisar los procesos de toma de decisiones, los protocolos internos y a tomar las medidas formativas necesarias para garantizar que ofrece el servicio público que la sociedad madrileña merece y necesita", ha terminado solicitando la formación madrileña en la carta firmada por Pablo Padilla y Hugo Martínez, que pone el foco en el sesgo ideológico de la cadena y la gravedad de su enfoque en un tema tan serio como la violencia machista.