Javier Ruiz utiliza su programa en TVE para apuntar y disparar a Telemadrid por su censura con Ayuso

Javier Ruiz no para de ser señalado por el sector de la derecha y la ultraderecha junto a otros rostros como Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora por hacer su trabajo y por desmontar todos los bulos que propagan. Incluso el Consejo de Informativos de RTVE señaló en un informe que tanto en 'Mañaneros 360' como 'Malas Lenguas' hay un claro "sesgo". Algo a lo que han contestado desde las altas esferas de RTVE instando a dicho Consejo a rectificar y pedir disculpas.

Por eso, este miércoles, el presentador de 'Mañaneros 360' no se ha podido reprimir en lanzar un recado a Telemadrid por cómo ha silenciado y censurado el cese del consejero de Educación del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el 'Telenoticias'.

Cabe recordar que como ya publicamos, Telemadrid relegó la información del cese de este consejero el pasado lunes al final del 'Telenoticias' pasados 25 minutos y con apenas un minuto de duración de la pieza sin destacar la noticia en sus titulares a pesar de ser una de las noticias más importantes para los madrileños.

Entre tanta “noticia” sesgada nacional, se os ha olvidado mencionar la crisis de gobierno de Ayuso cesando a su consejero de Educación.



Ha debido de ser un despiste. https://t.co/CcZpUxW4b5 — PSOE Madrid (@psoe_m) February 17, 2026

Javier Ruiz no se reprime este recado a Telemadrid tras su silencio con el último escándalo de Ayuso

Algo que este miércoles, Javier Ruiz ha querido destacar también en 'Mañaneros 360' para poner de relieve como los que atacan a TVE son los mismos que luego alaban lo que hace Telemadrid después de que en los últimos tiempos no solo VOX sino que también el PP y la propia Ayuso hayan tachado a TVE de 'TelePedro'.

Lo hacía después de informar de la última hora sobre la "rebelión de Los Pocholos" y la dimisión de hasta cinco altos cargos y/o diputados del Gobierno de Díaz Ayuso afines al consejero cesado y que son rostros de lo más ultra y sin gran formación para los puestos que ocupaban.

"Un apóstrofe y un apunte final. A los que dan lecciones de televisión pública, a Telemadrid se le olvidó este tema en sus informativos. La apertura de Telemadrid no tiene espacio para el cese de un ministro regional, pero luego las lecciones a esta casa. En fin sin comentarios", concluía Javier Ruiz.