Nuevo escándalo en Telemadrid: Denuncian la censura de 'Telenoticias' a la crisis de Gobierno de Ayuso

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso atraviesa una crisis después de que este lunes la presidenta cesara a Emilio Viciana como consejero de Educación y Universidades y su relevo por la hasta ahora viceconsejera, Mercedes Zarzalejo. Una noticia importante para el gobierno madrileño que apenas fue abordada por Telemadrid en sus informativos.

De hecho, pese a ser una noticia de alto impacto para los madrileños, el 'Telenoticias 2' presentado por Laura Gómez ni siquiera introdujo la información en su sumario. A cambio si que abrieron el informativo con las sospechas sobre la evasión de impuestos de Borja Cabezón, alto cargo del PSOE, la subida del SMI y cómo Pedro Sánchez criticó a los empresarios o una nueva trama que afectaría al Presidente y a su mujer Begoña Gómez.

Otros de los titulares que se pudieron ver en el informativo nocturno de Telemadrid fueron los siguientes: "Anaís confiesa que Ávalos habló de mandar dinero a Delcy, Huelga de médicos e incertidumbre en el AVE". Todo informaciones a nivel nacional y que afectan de lleno al Gobierno mientras que guardaban silencio sobre lo sucedido con el consejero de Ayuso.

El PSOE denuncia la censura de Telemadrid con el cese del consejero de Ayuso en sus informativos

Y es que más allá de que dicha información fuera ocultada en los titulares, pese a su importancia, no fue tratada por Laura Gómez en el 'Telenoticias 2' hasta 25 minutos después de haber empezado el informativo. "Cambios en el Gobierno madrileño. La presidenta Díaz Ayuso nombra una nueva consejera de Educación. Mercedes Zarzalejo va a sustituir a Emilio Viciana. Es el primer cese desde que es presidenta en solitario", explicaba la presentadora.

Tras ello, la presentadora conectaba con una reportera desde la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. "Según fuentes del Gobierno regional ese relevo se produce por un bloqueo en la Ley de Universidades que prepara el Gobierno de Ayuso y que es uno de los proyectos estrella de su legislatura. La presidenta madrileña quiere cerrar el capítulo de la financiación y sacar adelante ese proyecto universitario que encargó hace ya más de dos años", informaba la joven periodista.

Pasado un minuto, el 'Telenoticias' pasó a otras informaciones relegando así la noticia del cese de Ayuso a su consejero de Educación hacia final del informativo y despachándolo en apenas un minuto sin indagar bien en lo ocurrido y el motivo de dicho despido.

Por ello, desde el PSOE de Madrid no han dudado en denunciar la censura de Telemadrid a una noticia tan importante como esta y que afecta de lleno al ejecutivo madrileño. "Entre tanta “noticia” sesgada nacional, se os ha olvidado mencionar la crisis de gobierno de Ayuso cesando a su consejero de Educación. Ha debido de ser un despiste", señalan en su cuenta de "X".