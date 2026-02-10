Carlos Cuesta, el fichaje de 'TeleAyuso' para salvar sus tardes se hunde en su estreno por debajo de Christian Gálvez

Por si no tenía suficiente por las noches con Antonio Naranjo, ahora la Telemadrid de Ayuso ha fichado a otro tertuliano estrella de la derecha mediática como Carlos Cuesta para ponerse al frente de un nuevo programa de actualidad y política para sus tardes en tándem con Christian Gálvez.

Así, este lunes 9 de febrero, Telemadrid estrenaba el programa 'Hablamos de Madrid' y lo hacía analizando al detalle las elecciones de Aragón. Muy paradójico todo teniendo en cuenta que el formato asegura que "habla de Madrid".

Lo hacía además con una mesa muy plural formada por Alejandro Entrambasaguas (El Debate), Teresa Gómez (The Objective), Miguel Ángel Pérez (Libertad Digital) y Patricia Cerezo, habitual colaboradora de 'En boca de todos' de Nacho Abad en Cuatro. Obviamente lo de plural era un eufemismo porque en TeleAyuso la diversidad de opiniones brilla por su ausencia.

Pero este artículo no es un examen a los contenidos del nuevo 'Hablamos de Madrid' sino a sus audiencias. Y es que en su primer día, Carlos Cuesta, lejos de ayudar a subir la audiencia de las tardes de Telemadrid las ha bajado aún más quedándose incluso por debajo de su predecesor, Christian Gálvez, cuyo programa ha llegado incluso a rozar el cero técnico en más de una ocasión.

En su estreno, el nuevo 'Hablamos de Madrid' con Carlos Cuesta se quedó en un 2,9% de cuota de pantalla. Mientras que 'La tarde de Telemadrid' de Christian Gálvez que se emitió justo antes llegó a superarle pues anotó un 3,9% a pesar de que sigue sin hacerse un hueco en la sobremesa de la cadena autonómica.

Habrá que ver cuál es la tendencia de 'Hablamos de Madrid' y si consigue hacerse un hueco en las tardes de Telemadrid o si supone una nueva apuesta fallida por la politización de las cadenas autonómicas como ya le pasó a À Punt con el fichaje de Toni Cantó para presentar 'El debat', que fue cancelado tras solo cinco entregas.