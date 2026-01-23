'TeleAyuso' coloca al ultra Carlos Cuesta para hacer tándem con Christian Gálvez, al borde del 0,0% de audiencia en sus tardes

Telemadrid quiere seguir demostrando que es 'TeleAyuso' y para ello ha cerrado el fichaje de Carlos Cuesta como presentador de un nuevo formato diario de actualidad para sus tardes y hacer tándem con 'La tarde de Telemadrid', el programa de Christian Gálvez.

'Hablamos de Madrid', que así se llamará este nuevo programa, tomará el relevo del cine de tarde que la cadena ofrece entre el espacio de Christian Gálvez y 'Madrid Directo'. Con este nuevo espacio, Telemadrid busca potenciar la información y el análisis en directo en una franja muy complicada pero necesaria para fidelizar la audiencia.

El formato se plantea como un espacio de información y conversación en torno a los temas que atraviesan la vida pública y social, con una mirada atenta a lo cercano y a lo cotidiano. Hablamos de Madrid centrará el debate a partir de la participación de protagonistas, especialistas y ciudadanos, con el objetivo de ofrecer contexto, claves de comprensión y distintos puntos de vista sobre la actualidad.

Con el fichaje de Carlos Cuesta y la apuesta por 'Hablamos de Madrid', Telemadrid busca replicar el modelo de éxito de 'El análisis: diario de la noche', el programa de access prime time que conduce Antonio Naranjo. Así, la cadena autonómica madrileña se ha fijado en otro rostro televisivo a quien podemos ver habitualmente en tertulias como 'En boca de todos', 'Horizonte' o 'El tiempo justo' en Mediaset.

Pero además, Carlos Cuesta es un rostro habitual para los espectadores de Telemadrid pues es también colaborador de sus programas. Además el periodista cuenta con una amplia trayectoria profesional desarrollada en medios como Expansión, El Mundo, OK Diario y 13TV, además de haber participado en diversos proyectos y colaboraciones en RTVE, Atresmedia y Mediaset.

Carlos Cuesta, a hacer tándem con un Christian Gálvez al borde del 0 técnico

Como decimos Carlos Cuesta llegará próximamente a la parrilla diaria de Telemadrid para hacer tándem con Christian Gálvez. El presentador aterrizaba con 'La tarde de Telemadrid' el pasado 13 de octubre tras quedarse sin programas en Mediaset.

Un programa que nacía con la vocación de replicar el éxito de 'La tarde aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur o de 'En compañía' con Ramón García en CMMedia. Pero la apuesta por 'La tarde de Telemadrid' ha sido fallida a decir por sus datos de audiencia. Tras estrenarse con un bajo 2,7% y 31.000 espectadores, el formato fue subiendo su audiencia ligeramente.

Sin embargo, el pasado martes 20 de enero, el formato de Christian Gálvez se quedó al borde del 0 técnico en varios tramos tras anotar un paupérrimo 1%. Algo que ya le había sucedido el 10 de noviembre cuando se quedó en un pobre 0,7% después de haber marcado el 0% en varios tramos llegando incluso a ser superado por La Otra.