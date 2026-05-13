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'Valle Salvaje', avance capítulo 415 del jueves 14 de mayo con la búsqueda del hijo de Adriana en la serie de RTVE

Roberto Jiménez por Roberto Jiménez

Avance de 'Valle Salvaje' del capítulo 415 que La 1 de TVE emite el jueves 14 de mayo en su horario habitual tras 'Directo al grano'

Victoria en 'Valle Salvaje'
Victoria en 'Valle Salvaje' | TVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa avisa a Luisa de que ha visto a Bárbara muy nerviosa antes de marcharse de la Casa Pequeña. Tras ello,  Luisa impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar y que sería el verdadero hijo de Adriana.

Mientras Mercedes le dice a Matilde que quizás deberían descansar tanto ella como Atanasio de estar con María, el propio Atanasio le reconoce a Rafael que los bebés le dan miedo y que eso los niños lo terminan notando y que no se ve preparado para ser padre.

Victoria se lamenta ante José Luis por cómo se ha olvidado de que ella es su esposa y ya no acude nunca a su alcoba más que para hacerle preguntas. Paralelamente, Pedrito trata de hacer ver a Bárbara que aunque Victoria ha hecho cosas mal no todo en ella es malo.

Rafael insiste en dejarle claro a José Luis que la mejor manera de defender a su familia es defendiendo el ducado y haciéndolo de la forma en la que él considera que es la mejor y que si se tiene que aliar con Dámaso lo hará pese a que les incomode a él y a don Hernando.

Por último, Rafael descubre a Leonor en la habitación de María junto a Rosalía y no duda en preguntarle qué hace ahí y quién es la mujer que le acompaña. Todo después de que don Hernando ya tratara de expulsar a ambas mujeres de la Casa Grande.

Enriqueta y Alejo en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le decía entre lágrimas a Bárbara que necesita recuperar a su familia cuando su sobrina le encaraba por su cambio de actitud hacia ella y su hermano Pedrito y Bárbara le respondía que es demasiado tarde.

Paralelamente, Bárbara se confesaba con Luisa ante la impotencia que le da ver a su tía como una víctima y de persona incomprendida. Por su parte, José Luis le relataba a don Hernando una inquietante idea que se le ha pasado por la mente.

Mientras, Dámaso trataba de ganarse a Alejo para que consiga convencer a su hermano Rafael y firmaba la alianza entre la Casa Grande y la Casa Pequeña. Por su parte, Rafael no dudaba en decirle a su padre que empieza a dudar en poder reconciliarse con él y trataba de saber que es lo que sabe de Dámaso.

Matilde trataba de convencer a Atanasio para que se encargara de cuidar a María hasta que encuentren una nueva niñera. Pero él parecía tener algunos problemas para encargarse del bebé.

Por otro lado, Alejo, acorralado, se enfrentaba por fin a Braulio. Y por la noche, Leonor regresaba al Valle, pero no lo hacía sola pues llegaba junto a una misteriosa chica llamada Rosalía. ¿Pero quién es ella?

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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