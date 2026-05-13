En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa avisa a Luisa de que ha visto a Bárbara muy nerviosa antes de marcharse de la Casa Pequeña. Tras ello, Luisa impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar y que sería el verdadero hijo de Adriana.

Mientras Mercedes le dice a Matilde que quizás deberían descansar tanto ella como Atanasio de estar con María, el propio Atanasio le reconoce a Rafael que los bebés le dan miedo y que eso los niños lo terminan notando y que no se ve preparado para ser padre.

Victoria se lamenta ante José Luis por cómo se ha olvidado de que ella es su esposa y ya no acude nunca a su alcoba más que para hacerle preguntas. Paralelamente, Pedrito trata de hacer ver a Bárbara que aunque Victoria ha hecho cosas mal no todo en ella es malo.

Rafael insiste en dejarle claro a José Luis que la mejor manera de defender a su familia es defendiendo el ducado y haciéndolo de la forma en la que él considera que es la mejor y que si se tiene que aliar con Dámaso lo hará pese a que les incomode a él y a don Hernando.

Por último, Rafael descubre a Leonor en la habitación de María junto a Rosalía y no duda en preguntarle qué hace ahí y quién es la mujer que le acompaña. Todo después de que don Hernando ya tratara de expulsar a ambas mujeres de la Casa Grande.

Enriqueta y Alejo en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le decía entre lágrimas a Bárbara que necesita recuperar a su familia cuando su sobrina le encaraba por su cambio de actitud hacia ella y su hermano Pedrito y Bárbara le respondía que es demasiado tarde.

Paralelamente, Bárbara se confesaba con Luisa ante la impotencia que le da ver a su tía como una víctima y de persona incomprendida. Por su parte, José Luis le relataba a don Hernando una inquietante idea que se le ha pasado por la mente.

Mientras, Dámaso trataba de ganarse a Alejo para que consiga convencer a su hermano Rafael y firmaba la alianza entre la Casa Grande y la Casa Pequeña. Por su parte, Rafael no dudaba en decirle a su padre que empieza a dudar en poder reconciliarse con él y trataba de saber que es lo que sabe de Dámaso.

Matilde trataba de convencer a Atanasio para que se encargara de cuidar a María hasta que encuentren una nueva niñera. Pero él parecía tener algunos problemas para encargarse del bebé.

Por otro lado, Alejo, acorralado, se enfrentaba por fin a Braulio. Y por la noche, Leonor regresaba al Valle, pero no lo hacía sola pues llegaba junto a una misteriosa chica llamada Rosalía. ¿Pero quién es ella?