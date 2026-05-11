En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se encara con Dámaso por negociar con su hijo Rafael a sus espaldas y proponer una alianza entre las dos casas e intenta saber qué es lo que pretende.

Por su parte, don Hernando también se muestra molesto con Rafael por querer negociar con Dámaso y los dos le piden que por favor se aleje de ese hombre por el bien de su familia y de su patrimonio. Después, Rafael habla con Dámaso para saber por qué su padre le quiere abrir los ojos sobre él.

Mientras, Mercedes también se enfrenta con Victoria por hablarle de lealtad entre mujeres cuando fue ella quién mató a su hermana Pilara y no duda en acusarla de cínica. Paralelamente, Bárbara advierte a Pedrito para que no se deje engatusar por Victoria.

Atanasio se preocupa por el estado de Matilde y su mujer le pide hablar de lo que le pasó con María. Y Rafael les pide a Victoria y Mercedes que le ayuden a encontrar una nueva niñera para cuidar de María tras la espantada de Leonor

Por otro lado, Enriqueta pide hablar con Amadeo y tanto Francisco como Martín quieren abrirle los ojos de que no es buena idea que siga innovando con la comida.

Por último, al anochecer, una misiva urgente llega a don Hernando con una noticia muy preocupante sobre el asalto que recibieron Victoria y Dámaso.

Braulio y Alejo en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa mostraba su preocupación por la desaparición repentina de Leonor y dejaba caer que quizás alguien la tiene retenida junto a María. También Rafael estallaba al ver que su hija ha desaparecido.

Bárbara proponía a Luisa ir a la cabaña de las parteras para descubrir toda la verdad sobre el parto de su hermana Adriana y coger al bebé que tienen allí escondido y traerlo al Valle.

Mercedes dejaba entrever a Dámaso que quizás ha llegado el momento de dejar a un lado la guerra con José Luis y vivir en paz pero él le dejaba claro que no lo contempla y que lo único que le pide es que respete su decisión. Por su parte, José Luis amenazaba a Mercedes con que los desplantes que Dámaso les ha hecho tanto a él como a don Hernando le van a salir muy caros y que ella será la responsable de todo lo que va a pasar.

Alejo se encaraba con Luisa al ver los continuos desprecios que le hace y no dudaba en decirle que está cansado de que siempre le trate mal sin venir a cuento y ella le respondía que es la decepción más grande que ha tenido en su vida.

Victoria trataba de ganarse a sus sobrinos asegurando que desde la muerte de Adriana y su accidente se ha dado cuenta de que lo más importante que tiene en su vida es su familia y quiere estar cerca de ellos y los necesita a su lado.