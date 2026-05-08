'Valle Salvaje', avance capítulo del lunes 11 de mayo: la venganza de José Luis y un plan para robar al hijo de Adriana

'Valle Salvaje' vive un momento crucial en sus tramas con la investigación sobre el parto de Adriana y qué pasó con su bebé y la desaparición de Leonor con la pequeña María así como la venganza de Victoria y Dámaso contra José Luis y don Hernando tras su intento de asesinato.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa muestra su preocupación por la desaparición repentina de Leonor y deja caer que quizás alguien la tiene retenida junto a María. También Rafael estalla al ver que su hija ha desaparecido.

Bárbara propone a Luisa ir a la cabaña de las parteras para descubrir toda la verdad sobre el parto de su hermana Adriana y coger al bebé que tienen allí escondido y traerlo al Valle.

Mercedes deja entrever a Dámaso que quizás ha llegado el momento de dejar a un lado la guerra con José Luis y vivir en paz pero él le deja claro que no lo contempla y que lo único que le pide es que respete su decisión. Por su parte, José Luis amenaza a Mercedes con que los desplantes que Dámaso les ha hecho tanto a él como a don Hernando le van a salir muy caros y que ella será la responsable de todo lo que va a pasar.

Alejo se encara con Luisa al ver los continuos desprecios que le hace y no duda en decirle que está cansado de que siempre le trate mal sin venir a cuento y ella le responde que es la decepción más grande que ha tenido en su vida.

Victoria trata de ganarse a sus sobrinos asegurando que desde la muerte de Adriana y su accidente se ha dado cuenta de que lo más importante que tiene en su vida es su familia y quiere estar cerca de ellos y los necesita a su lado.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa advertía a Bárbara de que si se presentan en casa de las parteras de nuevo sin ninguna prueba se pueden meter en problemas pero la Salcedo dejaba claro que lo mejor que pueden hacer es encontrar al hijo de Adriana y sacarlo de allí.

Por su parte, Victoria le pedía a Bárbara no distanciarse más y le hacía la misma propuesta que ya le hizo a Pedrito: que ambos acudan a vivir a la Casa Grande para poder estar más cerca de ella. Tras ello, Bárbara le preguntaba a Pedrito si él quiere ir a vivir con los Gálvez de Aguirre y dejar la Casa Pequeña.

Dámaso hablaba con Rafael para asociarse y que compartan los gastos de la Casa Grande y la Casa Pequeña. Mientras, Mercedes y Matilde se mostraban felices al ver la mejoría de la mujer gracias a la ayuda de Benigna.

Después de que Alejo le confesara a su tía Enriqueta que fue él quién mató a su tío Domingo, ahora la mujer le mostraba sus sospechas sobre que el hijo de Luisa fuera de su marido y que por eso él acabara con su vida.

Victoria acudía preocupada a Rafael preguntando por el paradero de Leonor porque ni ella ni María se encuentran en palacio y han desaparecido sin previo aviso.