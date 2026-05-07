'Valle Salvaje', avance capítulo del viernes 8 de mayo: la desaparición de Leonor y María y ¿el robo al hijo de Adriana?

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en sus tramas con la investigación sobre el parto de Adriana y qué pasó con su hijo sobre todo con la llegada de Leonor y la venganza de Victoria y Dámaso contra José Luis y don Hernando tras su intento de asesinato.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa advierte a Bárbara de que si se presentan en casa de las parteras de nuevo sin ninguna prueba se pueden meter en problemas pero la Salcedo deja claro que lo mejor que pueden hacer es encontrar al hijo de Adriana y sacarlo de allí.

Por su parte, Victoria le pide a Bárbara no distanciarse más y le hace la misma propuesta que ya le hizo a Pedrito: que ambos acudan a vivir a la Casa Grande para poder estar más cerca de ella. Tras ello, Bárbara le pregunta a Pedrito si él quiere ir a vivir con los Gálvez de Aguirre y dejar la Casa Pequeña.

Dámaso habla con Rafael para asociarse y que compartan los gastos de la Casa Grande y la Casa Pequeña. Mientras, Mercedes y Matilde se muestran felices al ver la mejoría de la mujer gracias a la ayuda de Benigna.

Después de que Alejo le confesara a su tía Enriqueta que fue él quién mató a su tío Domingo, ahora la mujer le muestra sus sospechas sobre que el hijo de Luisa fuera de su marido y que por eso él acabara con su vida.

Victoria acude preocupada a Rafael preguntando por el paradero de Leonor porque ni ella ni María se encuentran en palacio y han desaparecido sin previo aviso.

Alejo y Enriqueta en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advertía a Dámaso de que si confiesa que es el primer marido de Victoria nada volverá a ser igual y que lo cambiaría todo entre ellos.

Mientras, Victoria se sinceraba con Dámaso y le aseguraba que agachará la cabeza y seguirá todas sus indicaciones y él le dejaba claro que no le queda otra salida y que no tiene futuro en la casa grande. Paralelamente, Victoria hablaba con Bárbara sobre Adriana.

Asimismo, Alejo le pedía a Victoria que medie entre su hermano Rafael y su padre pero ella no parece estar por la labor. Y precisamente, José Luis trataba de saber por qué Victoria está tan distinta desde que volvió a Valle Salvaje tras el asalto a la calesa.

Benigna le pedía a Matilde que se tranquilice y que siga sus indicaciones. Y Leonor insistía en preguntarle a Luisa por el parto de Adriana y la doncella le confirmaba a la niñera de María que ella no vio nacer a la criatura de su amiga porque la expulsaron de la habitación.

Por su parte, Enriqueta se encaraba con Leonor y no dudaba en decirle que si por ella fuera no sería la niñera de María. Y tras una nueva charla con su tía, Alejo se quiebra ante Enriqueta. ¿Será el fin del Gálvez de Aguirre?