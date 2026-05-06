'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 7 de mayo: Alejo confiesa su crimen y Victoria, en el punto de mira

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en sus tramas con la investigación sobre el parto de Adriana y su hijo así como la llegada de Leonor y la venganza de Victoria y Dámaso contra José Luis y don Hernando tras su intento de asesinato.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advierte a Dámaso de que si confiesa que es el primer marido de Victoria nada volverá a ser igual y que lo cambiaría todo entre ellos.

Mientras, Victoria se sincera con Dámaso y le asegura que agachará la cabeza y seguirá todas sus indicaciones y él le deja claro que no le queda otra salida y que no tiene futuro en la casa grande. Paralelamente, Victoria habla con Bárbara sobre Adriana.

Asimismo, Alejo le pide a Victoria que medie entre su hermano Rafael y su padre pero ella no parece estar por la labor. Y precisamente, José Luis trata de saber por qué Victoria está tan distinta desde que volvió a Valle Salvaje tras el asalto a la calesa.

Benigna le pide a Matilde que se tranquilice y que siga sus indicaciones. Y Leonor insiste en preguntarle a Luisa por el parto de Adriana y la doncella le confirma a la niñera de María que ella no vio nacer a la criatura de su amiga porque la expulsaron de la habitación.

Por su parte, Enriqueta se encara con Leonor y no duda en decirle que si por ella fuera no sería la niñera de María. Y tras una nueva charla con su tía, Alejo se quiebra ante Enriqueta. ¿Será el fin del Gálvez de Aguirre?

Luisa y Leonor en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no dudaba en decirle a Mercedes que el amor que siente por ella está muy por encima del odio que tiene tanto a don Hernando como a José Luis.

Mientras, don Hernando sigue preocupado porque Victoria les haya descubierto y le preguntaba a José Luis que haría él si descubre que alguien ha intentado asesinarle y le pedía que intente averiguar que esconden Victoria y Dámaso.

Alejo interrogaba a Luisa por su creciente interés por los asuntos de la nobleza y del ducado de Valle Salvaje pues está convencido de que oculta algo. Mientras, Amadeo estaba convencido de enseñar sus nuevas creaciones culinarias a los Gálvez de Aguirre.

Leonor insistía en saber más cosas sobre Adriana y no dudaba en preguntar a Pepa sobre ella aprovechando que su hermana Luisa y la duquesa eran grandes amigas y también le cuestionaba sobre lo que pasó en el parto.

Atanasio le dejaba claro a Matilde que nunca se va a separar de ella y que siempre va a estar a su lado cuidándola preocupado porque le pueda suceder lo mismo que a Adriana o que pierda a su bebé. Paralelamente, Victoria hablaba con Benigna para saber si Matilde sigue creyendo que está embarazada. Una horrible verdad que cambiará para siempre el destino de la pareja.