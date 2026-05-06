'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 7 de mayo: Alejo confiesa su crimen y Victoria, en el punto de mira

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en sus tramas con la investigación sobre el parto de Adriana y su hijo así como la llegada de Leonor y la venganza de Victoria y Dámaso contra José Luis y don Hernando tras su intento de asesinato.
En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Mercedes advierte a Dámaso de que si confiesa que es el primer marido de Victoria nada volverá a ser igual y que lo cambiaría todo entre ellos.
Mientras, Victoria se sincera con Dámaso y le asegura que agachará la cabeza y seguirá todas sus indicaciones y él le deja claro que no le queda otra salida y que no tiene futuro en la casa grande. Paralelamente, Victoria habla con Bárbara sobre Adriana.
Asimismo, Alejo le pide a Victoria que medie entre su hermano Rafael y su padre pero ella no parece estar por la labor. Y precisamente, José Luis trata de saber por qué Victoria está tan distinta desde que volvió a Valle Salvaje tras el asalto a la calesa.
Benigna le pide a Matilde que se tranquilice y que siga sus indicaciones. Y Leonor insiste en preguntarle a Luisa por el parto de Adriana y la doncella le confirma a la niñera de María que ella no vio nacer a la criatura de su amiga porque la expulsaron de la habitación.
Por su parte, Enriqueta se encara con Leonor y no duda en decirle que si por ella fuera no sería la niñera de María. Y tras una nueva charla con su tía, Alejo se quiebra ante Enriqueta. ¿Será el fin del Gálvez de Aguirre?
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?
En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no dudaba en decirle a Mercedes que el amor que siente por ella está muy por encima del odio que tiene tanto a don Hernando como a José Luis.
Mientras, don Hernando sigue preocupado porque Victoria les haya descubierto y le preguntaba a José Luis que haría él si descubre que alguien ha intentado asesinarle y le pedía que intente averiguar que esconden Victoria y Dámaso.
Alejo interrogaba a Luisa por su creciente interés por los asuntos de la nobleza y del ducado de Valle Salvaje pues está convencido de que oculta algo. Mientras, Amadeo estaba convencido de enseñar sus nuevas creaciones culinarias a los Gálvez de Aguirre.
Leonor insistía en saber más cosas sobre Adriana y no dudaba en preguntar a Pepa sobre ella aprovechando que su hermana Luisa y la duquesa eran grandes amigas y también le cuestionaba sobre lo que pasó en el parto.
Atanasio le dejaba claro a Matilde que nunca se va a separar de ella y que siempre va a estar a su lado cuidándola preocupado porque le pueda suceder lo mismo que a Adriana o que pierda a su bebé. Paralelamente, Victoria hablaba con Benigna para saber si Matilde sigue creyendo que está embarazada. Una horrible verdad que cambiará para siempre el destino de la pareja.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.