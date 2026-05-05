'Valle Salvaje', avance capítulo del miércoles 6 de mayo: la investigación sobre Adriana y una horrible verdad

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso no duda en decirle a Mercedes que el amor que siente por ella está muy por encima del odio que tiene tanto a don Hernando como a José Luis.

Mientras, don Hernando sigue preocupado porque Victoria les haya descubierto y le pregunta a José Luis que haría él si descubre que alguien ha intentado asesinarle y le pide que intente averiguar que esconden Victoria y Dámaso.

Alejo interroga a Luisa por su creciente interés por los asuntos de la nobleza y del ducado de Valle Salvaje pues está convencido de que oculta algo. Mientras, Amadeo está convencido de enseñar sus nuevas creaciones culinarias a los Gálvez de Aguirre.

Leonor insiste en saber más cosas sobre Adriana y no duda en preguntar a Pepa sobre ella aprovechando que su hermana Luisa y la duquesa eran grandes amigas y también le cuestiona sobre lo que pasó en el parto.

Atanasio le deja claro a Matilde que nunca se va a separar de ella y que siempre va a estar a su lado cuidándola preocupado porque le pueda suceder lo mismo que a Adriana o que pierda a su bebé. Paralelamente, Victoria habla con Benigna para saber si Matilde sigue creyendo que está embarazada. Una horrible verdad que cambiará para siempre el destino de la pareja.

Leonor y Pepa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le recordaba a Atanasio que es él quien le paga al retrasarse con la entrega del informe que le pidió por culpa de lo sucedido con Matilde.

Mientras, Benigna le decía a Matilde que tiene demasiado miedo y que eso es lo que en muchas ocasiones atrae las desgracias. Paralelamente, Atanasio trataba de saber qué lleva el bebedizo que le ha recomendado a su mujer y qué plantas utilizó.

Victoria le dejaba claro a su sobrina Bárbara que su hermana Adriana recibió el trato que se ganó a pulso con su poco respeto hacia ella tras no hacerle caso a ninguna de sus peticiones. Pero además la mujer confesaba un gran secreto.

Braulio le reconocía a su primo Alejo que le está consumiendo llevar tanto tiempo en Valle Salvaje y no haber sido capaz de descubrir quién fue quién mató a su padre y que está obsesionado y eso puede llevarle a culpar a quién no debe. Mientras Enriqueta le suplicaba a su sobrino que le diga si fue él quién acabó con la vida de su marido.

Leonor no dudaba en preguntarle a Pedrito por cómo nació María asegurando que para ella es muy importante. ¿Pero por qué tiene tanto interés en saber cómo fue el parto de Adriana?

Don Hernando trataba de saber qué recuerda Victoria del ataque a la calesa para intentar pillarla en un renuncio y descubrir si de verdad sabe que él y José Luis estaban detrás del intento de asesinato. Por su parte, Dámaso le reconocía a Mercedes que cuando revele su verdadera identidad va a necesitar su apoyo para proteger a Victoria y que no puede dejarla caer.