En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le dice entre lágrimas a Bárbara que necesita recuperar a su familia cuando su sobrina le encara por su cambio de actitud hacia ella y su hermano Pedrito y Bárbara le responde que es demasiado tarde.

Paralelamente, Bárbara se confiesa con Luisa ante la impotencia que le da ver a su tía como una víctima y de persona incomprendida. Por su parte, José Luis le confiesa a don Hernando una inquietante idea que se le ha pasado por la mente.

Mientras, Dámaso trata de ganarse a Alejo para que consiga convencer a su hermano Rafael y firme la alianza entre la Casa Grande y la Casa Pequeña. Por su parte, Rafael no duda en decirle a su padre que empieza a dudar en poder reconciliarse con él y trata de saber que es lo que sabe de Dámaso.

Matilde trata de convencer a Atanasio para que se encargue de cuidar a María hasta que encuentren una nueva niñera. Pero él parece tener algunos problemas para encargarse del bebé.

Por otro lado, Alejo, acorralado, se enfrenta por fin a Braulio. Y por la noche, Leonor regresa al Valle, pero no lo hace sola. ¿Quién es la joven que la acompaña? ¿Y qué buscan colándose en la habitación de Rafael?

Atanasio junto a María en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis se encaraba con Dámaso por negociar con su hijo Rafael a sus espaldas y proponer una alianza entre las dos casas e intentaba saber qué es lo que pretende.

Por su parte, don Hernando también se mostraba molesto con Rafael por querer negociar con Dámaso y los dos le pedían que por favor se aleje de ese hombre por el bien de su familia y de su patrimonio. Después, Rafael hablaba con Dámaso para saber por qué su padre le quiere abrir los ojos sobre él.

Mientras, Mercedes también se enfrentaba con Victoria por hablarle de lealtad entre mujeres cuando fue ella quién mató a su hermana Pilara y no dudaba en acusarla de cínica. Paralelamente, Bárbara advertía a Pedrito para que no se deje engatusar por Victoria.

Atanasio se preocupaba por el estado de Matilde y su mujer le pedía hablar de lo que le pasó con María. Y Rafael les pedía a Victoria y Mercedes que le ayuden a encontrar una nueva niñera para cuidar de María tras la espantada de Leonor

Por otro lado, Enriqueta pedía hablar con Amadeo y tanto Francisco como Martín querían abrirle los ojos de que no es buena idea que siga innovando con la comida.

Por último, al anochecer, una misiva urgente llegaba a don Hernando con una noticia muy preocupante sobre el asalto que recibieron Victoria y Dámaso.