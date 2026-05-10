Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 11 al 15 de mayo: la verdad sobre el hijo de Adriana, un regreso y un nuevo personaje

'Valle Salvaje' vive un momento crucial en sus tramas con la investigación sobre el parto de Adriana y qué pasó con su bebé y la desaparición de Leonor con la pequeña María así como la venganza de Victoria y Dámaso contra José Luis y don Hernando tras su intento de asesinato.

Te adelantamos todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos del lunes 11 al viernes 15 de mayo:

Avance del capítulo 412 de 'Valle Salvaje' del lunes 11 de mayo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa muestra su preocupación por la desaparición repentina de Leonor y deja caer que quizás alguien la tiene retenida junto a María. También Rafael estalla al ver que su hija ha desaparecido.

Bárbara propone a Luisa ir a la cabaña de las parteras para descubrir toda la verdad sobre el parto de su hermana Adriana y coger al bebé que tienen allí escondido y traerlo al Valle.

Mercedes deja entrever a Dámaso que quizás ha llegado el momento de dejar a un lado la guerra con José Luis y vivir en paz pero él le deja claro que no lo contempla y que lo único que le pide es que respete su decisión. Por su parte, José Luis amenaza a Mercedes con que los desplantes que Dámaso les ha hecho tanto a él como a don Hernando le van a salir muy caros y que ella será la responsable de todo lo que va a pasar.

Alejo se encara con Luisa al ver los continuos desprecios que le hace y no duda en decirle que está cansado de que siempre le trate mal sin venir a cuento y ella le responde que es la decepción más grande que ha tenido en su vida.

Victoria trata de ganarse a sus sobrinos asegurando que desde la muerte de Adriana y su accidente se ha dado cuenta de que lo más importante que tiene en su vida es su familia y quiere estar cerca de ellos y los necesita a su lado.

Avance del capítulo 413 de 'Valle Salvaje' del martes 12 de mayo

Rafael pide ayuda a Victoria y Enriqueta, ¿qué se propone el duque? Mientras, Hernando y José Luis lo presionan para alejarse de Dámaso, mientras este se gana al duque con su aparente lealtad.

Por otro lado, al anochecer, una misiva urgente llega al marqués con una noticia muy preocupante.

Avance del capítulo 414 de 'Valle Salvaje' del miércoles 13 de mayo

Don Hernando se defiende con firmeza y lanza una acusación que podría cambiarlo todo. Por otro lado, Alejo, acorralado, se enfrenta por fin a Braulio.

Y por la noche, Leonor regresa al Valle, pero no lo hace sola. ¿Quién es la joven que la acompaña? ¿Y qué buscan colándose en la habitación de Rafael?

Avance del capítulo 415 de 'Valle Salvaje' del jueves 14 de mayo

Don Hernando expulsa a Leonor y Rosalía de la Casa Grande sin miramientos. A su vez, Luisa impide que Bárbara cometa una locura al buscar al niño que las parteras podrían ocultar.

Mientras, José Luis intenta frenar a Rafael… pero su hijo ya ha elegido de qué lado estar. ¿Será demasiado tarde?

Avance del capítulo 416 de 'Valle Salvaje' del viernes 15 de mayo

Rafael se niega a readmitir a Leonor, pese a los ruegos de Rosalía. Hernando presiona a Victoria para averiguar más sobre la muerte de los bandidos, mientras alguien descubre por boca de Luisa y Bárbara la verdad sobre el hijo de Adriana. ¿Quién comparte ahora el secreto con ellas?