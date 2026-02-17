Guerra en RTVE: La cúpula dice basta al Consejo de Informativos por su informe contra 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'

El pasado mes de enero, el Consejo de Informativos de RTVE emitía un informe de 144 páginas analizando tanto 'Mañaneros 360' como 'Malas Lenguas' denunciando que ambos formatos, que han ayudado a la consolidación de TVE en audiencias, tenían mucho "sesgo" ideológico. Ahora, los altos mandos de RTVE han contestado a dicho informe dando la cara por los programas que conducen Adela González y Javier Ruiz en la mañana de La 1 y Jesús Cintora en las tardes de La 2 y La 1.

Así, el Consejo de Administración de RTVE ha enviado un documento a los trabajadores de la casa respondiendo al duro informe del Consejo de Informativos contra sus magacines de actualidad y más concretamente contra las "afirmaciones y valoraciones de notable gravedad" que consideran que en él se exponían.

Desde RTVE defienden que dicho informe del Consejo de Informativos "formula acusaciones institucionales de gran intensidad, y con claro efecto reputacional, sin acreditar con prueba suficiente los hechos en los que deberían sostenerse", según recoge Vertele. Asimismo, no dudan en señalar "mala fe" con lo que denuncian en este trabajo. "Un análisis de estas características no puede depender de la opinión personal de quien lo hace, sino de criterios que pueden comprobarse", recalcan sobre este informe en el que solo se ha hecho un análisis de 13 programas de 400 emitidos, es decir solo un 3% de los programas que se emiten a diario.

Además, desde la Corporación no dudan en señalar el doble rasero del Consejo de Informativos de TVE cuando exigen encargarse de los especiales informativos cada vez que se produzca un hecho relevante. "La cuestión es si ese mismo criterio se aplica de manera uniforme cuando el especial no es político", afirman.

Pero lejos de quedarse ahí, en su respuesta al informe, desde los altos mandos de RTVE hacen hincapié en la falta de pluralismo en las cuestiones relacionadas con Isabel Díaz Ayuso y la gestión del gobierno de la Comunidad de Madrid. "El Consejo de Informativos de TVE plantea un concepto de pluralismo problemático porque desplaza el eje del análisis desde la verdad de los hechos hacia una lógica de equilibrios ideológicos y compensaciones formales", defienden. Además consideran que es un grave error que se mida el pluralismo por "intensidades y turnos y no por hechos".

RTVE señala "falta de rigor" en el informe del Consejo de Informativos y exige una rectificación pública

Por otro lado, desde la directiva de RTVE ponen de relieve la "falta de rigor analítico incompatible con un informe que pretende evaluar prácticas profesionales". En este sentido, utilizan como ejemplo una de las afirmaciones que hacen en el informe sobre 'Malas Lenguas' en la que decían que "el humor no se utiliza para satirizar a todo el espectro político, sino sólo a una parte" pues como defienden es "tan absoluta como falsa, formulada sin matices y sin respaldo empírico". "Convierte un análisis que debería ser riguroso en una imputación de mala fe y mala praxis basada en premisas falsas y en estándares inventados", sentencian desde RTVE.

Por último, en esta respuesta instan y exigen en nombre de los equipos de 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' una "rectificación inmediata y expresa de aquellas conclusiones del informe relativo a ambos programas que se han difundido públicamente sin base probatoria suficiente, con errores factuales acreditados y con un impacto reputacional grave sobre profesionales de RTVE". Y piden que esa rectificación sea igual de pública que lo fue su informe.

"Esta rectificación no es una opción, es una obligación proporcional a la difusión pública y al daño causado a la credibilidad de los programas", prosiguen diciendo. “El informe del Consejo de Informativos de TVE sitúa en una posición institucional extremadamente delicada a quien lo suscribe, porque acusar a periodistas concretos, en alusión a Javier Ruiz y Jesús Cintora, y a responsables editoriales y directivos de TVE de fallar a responsabilidades esenciales, sin probarlo con rigor, equivale a emitir una imputación institucional potencialmente ilegítima", concluyen.