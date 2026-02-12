Todos los programas de Mediaset, incluidos sus informativos, sacan el colmillo por Iker Jiménez en tromba tras el golpe de Pedro Sánchez

"La señora Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando o Cayetana Álvarez de Toledo replicaron y reprodujeron los mismos bulos (sobre al accidente ferroviario de Adamuz) que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas. Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Es muy triste porque, incluso, Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa". Estas fueron las demoledoras palabras con las que Pedro Sánchez puso en el disparadero desde el Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Nacional, el tipo de periodismo que practica el de 'la nave del misterio'.

El aludido, realmente encantado con el protagonismo, le respondió en 'Horizonte', invitándole a acudir al plató para aclarar qué es desinformación y qué no. Sin embargo, esa réplica no solo ha llegado de parte del propio Iker como señalado, sino que también ha habido contestación de prácticamente todos los programas de actualidad con sus presentadores a la cabeza, que han salido en tromba a sacar la cara por el comunicador denunciando una conculcación de la libertad de expresión. Y en todos los casos con un discurso muy similar, por lo que se sobreentiende que obedece a una especie de consigna por parte de Mediaset para cerrar filas con uno de sus rostros más intocables.

Ana Terradillos: "Es propio de un tiempo al que hace mucho que dijimos adiós"

"Ayer el presidente del Gobierno señaló desde la tribuna del Congreso a varios digitales y a un compañero de esta casa, a Iker Jiménez. Aquí, en el ataque a la libertad de prensa, siempre nos van a encontrar enfrente. Se puede estar de acuerdo o no, pero señalar a periodistas es propio de un tiempo al que hace mucho que dijimos adiós", ha denunciado a primera hora de la mañana Ana Terradillos desde 'La Mirada Crítica'.

A este alegato de protesta se ha sumado, a continuación, Ana Rosa Quintana durante su clásico editorial. El máximo azote del Gobierno en Telecinco no podía desaprovechar tal oportunidad. En su caso, se ha pronunciado haciendo uso del sarcasmo: "Querido Iker, has tenido el privilegio de que el Presidente te mencione en el Congreso de los Diputados. La verdad es que siempre ha habido clases, porque a mí solo me nombraban Ione Belarra y Podemos. Es incomparable. Un abrazo, amigo, y a ver si Sánchez recoge el guante y se sienta contigo a dar las explicaciones que no dio en el Congreso un mes después del accidente".

Patricia Pardo: "Es conveniente denunciar este atropello; le ha quedado un poquito trumpista"

Más tarde, ha sido Patricia Pardo la que ha manifestado su apoyo a Iker Jiménez y Carmen Porter desde 'Vamos a ver', arremetiendo de paso contra el dirigente socialista: "Es conveniente denunciar este atropello a todos ustedes, al público, a los espectadores tras decir: 'hay gente dispuesta a creer en cualquier cosa'. Me parece mal que juzgue la capacidad y la inteligencia del público, que es soberano. Si algo es democrático, es el mando a distancia. Y yo apelo por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento y por la libertad de informarse donde a cada uno le dé la gana. No juzgue al espectador, señor Sánchez, que es mucho más inteligente de lo que usted cree. Le ha quedado un poquito trumpista. Esto de la censura los medios no lo llevamos muy bien; a ver si respetamos un poquito más".

Nacho Abad: "Señalar desde la tribuna del Congreso a periodistas que no le gustan se llama totalitarismo"

En lo que respecta a Cuatro, misma hoja de ruta que en Telecinco. Nacho Abad ha arrancado así 'En boca de todos' este jueves: "La libertad de expresión y la libertad de información fomentan el pluralismo político como pilar fundamental de un Estado Social y Democrático de Derecho. Señalar desde la tribuna del Congreso a periodistas que no le gustan se llama totalitarismo".

Horas antes, desde 'Todo es mentira', Risto Mejide también sacaba las garras por Iker Jiménez con unos términos ciertamente parecidos: "La libertad es uno de los pilares de nuestra democracia y el principal valedor de esa libertad debería ser nuestro Presidente del Gobierno. Digo que debería ser porque ha atacado directamente en sede parlamentaria a un compañero de esta casa. A un compañero con el que uno puede coincidir o no con sus opiniones, sus planteamientos y sus programas. Ese compañero es Iker Jiménez (...) Ahí nos van a tener siempre enfrente". "Cualquiera que ataque la libertad de expresión e información recogida en la Constitución nos va a encontrar enfrente, empezando por el presidente del Gobierno (...) Señor presidente, hasta aquí hemos llegado", se plantó el publicista.

Risto Mejide: "Cualquiera que ataque la libertad de expresión nos va a encontrar enfrente"

Y esa defensa a ultranza no solo se ha producido en los programas de actualidad de Mediaset; también en 'Informativos Telecinco' se ha abordado el asunto con una connotación crítica. "En esa sesión para atacar a la oposición el presidente ha señalado críticamente a algunos medios de comunicación. No es ni mucho menos la primera vez que ocurre, pero hoy ha señalado públicamente desde la tribuna del Congreso a un profesional con nombre y apellidos: Iker Jiménez, director y presentador del programa 'Horizonte' en esta casa, en Mediaset", fueron las palabras de Ángeles Blanco, presentadora de la edición nocturna junto a Carlos Franganillo.