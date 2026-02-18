No está hecho con IA: Estupefacción tras cómo ha aparecido Antonio Naranjo con una periodista en Telemadrid

Si bien los editoriales de Antonio Naranjo en Telemadrid suelen suscitar polémica por sus incendiarios análisis sobre la actualidad, a menudo orientados a arremeter contra la izquierda, el de este martes ha dado aún más que hablar. En respuesta a la frustrada proposición de ley impulsada por Vox y el PP para prohibir el burka en espacios públicos, el presentador iniciaba su editorial en 'El análisis Diario de la noche' junto a una periodista cubierta con un velo negro.

"Según todos los partidos de España que dicen ser progresistas, y otros que se asocian con ellos, esta imagen que ustedes están viendo a mi lado no debe ser prohibida en ningún espacio público", comenzaba señalando el periodista junto a su compañera vestida con un burka, cargando así contra la postura de partidos como ERC, EH Bildu o el PNV, que se han posicionado junto al Gobierno de coalición en contra de la propuesta de la derecha para evitar estigmatizar a minorías religiosas.

Antonio Naranjo se revuelve contra la negativa del Gobierno y sus apoyos a prohibir el uso del burka en público: "Cuando tienen delante un heteropatriarcado de verdad.."

Así, Antonio Naranjo continuaba desgranando la insólita escena. "Esta es Ana, una estupenda periodista, pero no la pueden ver porque hoy durante un ratito nos está ayudando a entender cómo se pueden sentir una mujer obligada por su marido a ir tapada con un niqab o con un burka", explicaba el conductor de 'El análisis Diario de la noche', listo para arremeter contra la izquierda española.

📺 Sí, despedimos el @analisisDN de @telemadrid con una periodista vestida con un nicab y callada.



Para los que dicen que no hay que prohibir esta prenda ni el burka en espacios públicos: éste sería el resultado 👇👇

pic.twitter.com/TFgeWWJ69g — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) February 18, 2026

"Es curioso que los mismos partidos políticos que por ejemplo prohibieron a mujeres libres trabajar como azafatas en la Fórmula 1 o en las MotosGP porque decían que las cosificaban, a pesar de que todas ellas estaban encantadas, no crean ahora que nada cosifica más que tener que esconderse para que solo una persona, el hombre que manda en su vida, pueda verla", sentenciaba entonces, mostrando su apoyo a la propuesta iniciada por el Partido Popular y Vox.

Pero el periodista no se ha quedado ahí en su análisis. "¿Entonces, las minifaldas voluntarias hay que prohibirlas? Pero los burkas impuestos hay que tolerarlos... No sé qué tipo de criterio puede llevar a alguien a defender que cualquier costumbre, credo o cultura puede estar por encima de los valores democráticos de un país occidental", añadía Antonio Naranjo.

"Tanto sospechar del hombre heterosexual, occidental y católico por ejemplo como si llevara el mal original dentro y tanto hablar del heteropatriarcado occidental y vaya, cuando tienen delante un heteropatriarcado de verdad... Van y condenan a las mujeres a cubrirse el rostro y a cerrar la boca. En fin, qué locura. Buenas noches...", señalaba el presentador. "Y viva España", terminaba añadiendo su compañera, oculta bajo el velo.

Oleada de reacciones en X

A este controvertido momento visto en Telemadrid con Antonio Naranjo han reaccionado multitud de usuarios de X: "Los primeros segundos pensé que estaba colocada ahí por ordenador, que no había una persona ahí. Qué miedo", ha escrito el usuario @FachaKai.

Mientras @Cantonmarquez ha señalado: "Ya me jodería prestarme a semejante circo televisivo. Telemadrid consiste en eso, es convertir la política y el periodismo en un espectáculo donde los protagonistas son payasos articulados por un gobierno radical"

Por otro lado, el usuario @TToshiro8621784 sentencia la escena con mucha dureza: "Sigues haciendo el payaso pagado con el dinero de todos por lo que veo". "Naranjo un día más haciendo el payaso", remata por su parte @JontxuBB82.