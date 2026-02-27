Dónde ver la favorita de los Goya 2026: 'Los domingos' se encuentra disponible desde hoy en esta plataforma

Tras arrasar en cines a finales de 2025 y convertirse en una de las cintas favoritas de la 40º edición de los Premios Goya, 'Los domingos' ha saltado a las plataformas de streaming este viernes, tan solo un día antes de la cita más importante del cine español. Te contamos dónde puedes disfrutar del film dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que se hizo con la Concha de Oro en el festival de San Sebastián además de arrasar en los Premios Forqué y Feroz.

La película explora la vida de una joven de 17 años, interpretada por Blanca Soroa, que ha firmado su debut en el mundo del cine con este papel protagonista. Esta da vida a Ainara, una joven que siente una fuerte llamada de Dios justo en un momento crucial de su vida, cuando está decidiendo que carrera universitaria cursar. Así, de un día para otro, se plantea convertirse en monja de clausura con la fuerte desaprobación de sus padres.

'Los domingos', disponible en streaming antes de su gran noche en los Premios Goya 2026

'Los domingos' ha recibido 13 nominaciones a los Premios Goya que se celebrarán este sábado en Barcelona en una gala conducida por Luis Tosar y Rigoberta Bandini. Entre las categorías destacan mejor actriz protagonista (Patrizia López Arnaiz), mejor actriz de reparto (Nagore Aranburu), mejor actor de reparto (Juan Minujín), mejor actor protagonista (Miguel Garcés) y mejor actriz revelación (Blanca Soroa).

Si bien la película se estrenó en cines el pasado 24 de octubre de 2025, aún puede disfrutarse en algunas salas. El film ha congregado a más de 680.000 espectadores, recaudando 4,3 millones de euros. Y además, quiénes aún no han visto el título favorito de los Goya 2026 pueden hacerlo ahora desde casa, pues se encuentra disponible en Movistar Plus+.

"Tenía unos 20 años cuando me contaron la historia. En ese momento me pareció muy misterioso el hecho de que alguien joven tome una decisión tan radical como la de encerrarse en una orden religiosa de clausura. Y me llamó mucho la atención el cisma que provocó en la familia", aseguró la directora de 'Los domingos' en una entrevista para ABC sobre la historia real que vertebra la película, asegurando que entonces era un "tema muy complejo" como para abordarlo en la gran pantalla.

Sinopsis de 'Los domingos'

Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.