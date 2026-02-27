Javier Ruiz anuncia la despedida de 'Mañaneros 360' de dos trabajadores del programa de RTVE

Hace unos días, CCOO denunciaba las malas formas que había tenido Javier Ruiz con el equipo de 'Mañaneros 360' debido a un problema técnico que no permitió llevar a cabo una conexión con Rosa Villacastín con normalidad. Unos días después, el presentador ha demostrado este viernes su cariño hacia dos trabajadores que se despiden del programa de La 1.

Así, justo cuando quedaban apenas unos segundos para despedir el programa, Javier Ruiz no dudaba en aprovechar para dar las gracias por su trabajo a dos personas que se despiden del programa de TVE.

Era justo después de ofrecer los polémicos audios de un comisario que demostrarían un caso de supuesto acoso a una subalterna y cuando uno de los colaboradores trataba de defender a la policía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Estoy seguro de que hay miles y miles de policías nacionales que representan lo contrario, grandes profesionales y grandes servidores públicos", exponía el analista político Roger Heredia.

"A los que hoy que es día de agradecimiento a servicios prestados, aparentemente en todo lo que les acabamos de contar, nos van a permitir que hagamos una despedida también aquí a los servicios prestados", recogía Javier Ruiz.

"Todo esto que les mostramos es lo que ven, pero hoy agradecemos los servicios prestados a los compañeros que no ven. Se va Javier Pungín, no saben ustedes lo que le vamos a echar de menos, no saben ustedes el talento que perdemos, uno de los cámaras de este programa", confesaba el presentador de 'Mañaneros 360'.

Pero no era una si no dos despedidas pues también hay otra trabajadora que deja el programa. "Y nos va a pasar lo mismo con quién nos acompaña en el estudio literalmente todos los días que es Silvia Gómez, que es una de las azafatas que nos acompañan todos los días. A los dos, gracias. Y como se dice en la Corona, gracias por los servicios prestados", concluía el presentador.