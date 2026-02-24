Un sindicato de RTVE clama contra la "prepotencia y desprecio" de Javier Ruiz al equipo de 'Mañaneros 360' por lo sucedido en directo

CCOO ha publicado un informe en el que señala a Javier Ruiz por cómo se dirigió al equipo técnico de 'Mañaneros 360' este lunes por el fallo en una conexión con Rosa Villacastín. Así, el presentador se mostró molesto por ver cómo no podía llevar a cabo la conexión con la periodista con normalidad por fallos de sonido.

Un error al que Javier Ruiz reaccionó con un malestar muy visible. "Tenemos todos los días una puntualidad exquisita en el error. Todos los días a esta hora tenemos una puntualidad que cada conexión que tenemos falla. Tenemos a Rosa Villacastín y no conseguimos contactar con ella. Otra vez. Hoy, otra vez. Seguimos y avanzamos", soltaba el presentador de 'Mañaneros 360'.

Unas palabras que demostraban el hartazgo de Javier Ruiz de que las conexiones por videollamada suelan tener algún que otro fallo. Algo normal teniendo en cuenta que todo depende de la tecnología y de las señales de internet.

Sin embargo, desde CCOO han querido señalar este martes lo sucedido en 'Mañaneros 360' reprochando a Javier Ruiz su tono y su queja ante el equipo del programa. "En un programa en directo como Mañaneros 360, de larga duración y alta complejidad técnica, pueden producirse incidencias técnicas, retrasos o desajustes que, sin ser deseables, forman parte inherente del trabajo en televisión en directo, y nadie que conozca este oficio puede ignorarlo", defienden.

"Lo ocurrido en antena en la emisión de Mañaneros 360 el pasado lunes 23 de febrero, a raíz de un fallo en una conexión, es lamentable e inaceptable. Es inaceptable señalar, cuestionar o desacreditar a compañeros y compañeras en directo, con un tono de reproche, a través de la propia emisión, cuando ellos y ellas no pueden responder ni explicar lo sucedido. El tono empleado por el presentador y director del espacio fue desconsiderado y desproporcionado hacia su equipo", añaden.

Pero en su carta abierta, CCOO va mucho más allá. "Esta actitud de prepotencia y desprecio hacia el trabajo colectivo no puede normalizarse y menos aún desde una posición de superioridad jerárquica. Las incidencias laborales se deben de analizar y corregir por los cauces internos, con los responsables técnicos y editoriales, y siempre en el ámbito profesional y de confianza, con el objetivo de corregir posibles errores a futuro", sentencian.