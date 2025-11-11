Día histórico para La 1 de TVE en audiencias con un inusual sorpasso a Antena 3 que le otorgó el liderazgo

La 1 de TVE firmó un extraordinario día este lunes 10 de noviembre al alzarse como la cadena líder en España con un gran 14,6% de cuota media de pantalla, dando el sorpasso a Antena 3 (14,5%) con una sola décima de ventaja.

Algo que es noticiable por inusual, especialmente fuera del fin de semana. La cadena pública, que no para de crecer y de acercarse a la de Atresmedia, suele ser segunda en días ordinarios (lunes a viernes).

Sin embargo, esta vez, gracias al huracán Rosalía, que otorgó a 'La Revuelta' de Broncano su récord histórico de audiencia con un 20,4% de share y 2,7 millones de espectadores, sumado a su sobresaliente daytime, pudo ser posible.

El margen -insistimos- fue estrecho por una sola décima de diferencia, pero le valió para situarse en la primera posición; resultado de que La 1 de TVE se hiciera con el liderazgo en la mayoría de las franjas horarias: la mañana (16,3%), la tarde (11,7%), el prime time (17,5%) y el late night (14,9%).

Por repasar algunos de los resultados más reseñables de la jornada, además del espectacular pelotazo de 'La Revuelta' (20,4%), cabe destacarse el 17,4% de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo o el 15,5% de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González. Ambos formatos líderes imbatibles en la franja matinal frente al 11,6% de 'Espejo Público' con Susanna Griso o el 11,2% de 'El programa de Ana Rosa'.

En la tarde, todas las ofertas superaron ampliamente el doble dígito, reconfirmando la consolidación de La 1 de TVE en esta franja: 'Directo al grano (10,9%), 'Valle Salvaje' (11,2%), 'La Promesa' (11,9%), 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora (12,1%) y 'Aquí la tierra' (13,6%).

Por la noche, tras 'La Revuelta', la semifinal de 'MasterChef Celebrity' anotó un 14,5%; una entrega que prácticamente se ofreció en late night al ampliarse la duración del programa de David Broncano hasta las 23:25 horas. Eso sí, no pudo con 'La Isla de las Tentaciones 9', que creció a un 16,3% en Telecinco (máximo de temporada).

Por último, en esta jornada histórica para La 1 de TVE, que culminó en liderazgo, también contribuyó el buen rendimiento del 'Telediario': 14,8% de share para la primera edición con Alejandra Herranz y 14,9% para la segunda con Pepa Bueno al frente.

No obstante, a pesar del sorpasso puntual a Antena 3 este lunes, La 1 continúa en segunda posición en el acumulado mensual de noviembre con un 11,9% frente al 12,7% que promedia la cadena principal de Atresmedia. Telecinco, por su parte, se queda lejos con un 8,9%.