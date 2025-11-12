Gravísimos ataques en 'El Hormiguero' a TVE, con Juan del Val a la cabeza, un día después de visitar Rosalía a Broncano

Este martes, 11 de noviembre, Juan del Val volvió a ser el protagonista de la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. Y es que sus opiniones sobre los diversos temas que salen a colación, nunca dejan indiferente a nadie. En esta ocasión, se ha analizado el control de las televisiones públicas por parte de los gobiernos. El tertuliano ha acusado a TVE de estar manipulada, pero no ha sido el único en hacerlo.

El tema ha salido a raíz de la dimisión del director general de la BBC, Tim Davie, tras acusaciones de parcialidad y manipulación en la emisión de un programa sobre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En él, el republicano parecía exhortar a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio en enero de 2021. "Qué diferentes somos…", empezó diciendo Pablo Motos al introducir el debate.

"A mí me enternece la reacción de la televisión pública española escandalizándose ante lo ocurrido en la BBC. Y estamos hablando de un defecto de edición y no de una categoría de manipulación, que es lo que se sucede con TVE de unos años a esta parte. En TVE tenemos una programación orientada sistemáticamente a la vanagloria y propaganda al Presidente del Gobierno con el dinero de todos y con el presupuesto de nuestra ética periodística", ha denunciado Rubén Amón.

Que, a continuación, abogaba por el fin de la cadena pública: "Si la televisión pública, no es neutral, yo no quiero a la televisión pública. Y en España lleva muchos años, y ahora de forma mucho más contundente, dedicándose específicamente a la programación política, desde la mañana hasta la noche, cargando siempre sobre la propaganda que le interesa al Presidente".

"Las televisiones públicas deberían ser fulminadas, no deberían de existir", ha llegado a soltar Rosa Belmonte sin pudor. Por su parte, Juan del Val no tardaba en tomar la palabra, y lo hacía para apuntar a los que, según él, son los verdaderos culpables de lo que está pasando. "Podemos protestar todo lo que queramos con esto, y estoy totalmente de acuerdo, pero también creo que la culpa la tenemos los ciudadanos. Tú eres muy crítico cuando la televisión pública se mete o defiende a los que no son los tuyos, pero cuando son los tuyos no eres tan crítico", ha lamentado.

Juan del Val asegura que se está manipulando en TVE "sin ninguna duda"

Por ello, el último ganador del Premio Planeta ha considerado que "los ciudadanos deberíamos ser igual de críticos cuando ves que una televisión pública está manipulando la información". Y no ha dudado en señalar directamente a Televisión Española y a otras televisiones regionales: "Es lo que sucede ahora en TVE, sin ninguna duda, y en la mayoría de autonómicas, por no decir en todas".

"Es un instrumento político y los ciudadanos lo toleramos", ha aseverado Juan del Val en 'El Hormiguero'. En su opinión, "deberíamos no tolerarlo, ser igual de beligerantes. Ahora mismo, un votante del PSOE podría ser igual de beligerante con Telemadrid que con TVE. Esto es lo que no se puede consentir y la culpa la tenemos nosotros".

Tras este alegato de Juan del Val, su compañera de tertulia María Dabán ha puesto como ejemplo el caso de la supuesta sanitaria que participó en 'Mañaneros 360' de TVE para denunciar la crisis de los cribados en la sanidad pública andaluza. "Entró como cocinera, luego era administrativa y resulta que ahora es una liberada sindical de UGT", ha expuesto la colaboradora para desacreditar a La 1 de TVE.