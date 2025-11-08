Sonsoles Ónega se deslengua al soltar este recado por el Premio Planeta ante Juan del Val tras su polémica

Este viernes, 7 de noviembre, Sonsoles Ónega ha recibido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' a Juan del Val y Ángela Banzas, ganador y finalista del Premio Planeta 2025, respectivamente. Mientras que a él es habitual verle en la pequeña pantalla, ella es una gran desconocida para el público, por lo que la presentadora ha querido conocerla un poco más a fondo.

La finalista del Premio Planeta 2025 es una escritora gallega que estuvo a punto de hacerse con el prestigioso galardón gracias a su novela 'Cuando el viento hable', ambientada en la Galicia rural de posguerra. Aunque ha trabajado como consultora, en la actualidad Ángela está dedicada en cuerpo y alma a la escritura, su gran pasión.

Por su parte, Juan del Val habló de las críticas demoledoras que ha recibido tras ganar el premio: "Hay gente que quiere desprestigiar al premio, a mí mismo, lo asumo. Forma parte de un juego perverso". Aunque el escritor acepta las críticas, asegura que lo que condena es el odio y cree que, tarde o temprano, "se acaba imponiendo la verdad".

La crítica de Sonsoles Ónega a la organización del Premio Planeta

Además, el colaborador de 'El Hormiguero' y 'La Roca' desveló que sus padres tienen su Premio Planeta, algo que a su mujer, Nuria Roca, no le ha hecho demasiada gracia, como así reconoció ella misma en el programa de Pablo Motos. "¿Por qué no hacemos una custodia compartida del premio?", le propuso Sonsoles Ónega, lo que a su invitado le pareció una buena idea: "Que se lo vayan turnando". Aunque admite: "Mi madre lo ha cogido ya y no lo suelta".

Ha sido entonces cuando la presentadora ha cometido un error garrafal al preguntarle a Ángela Banzas dónde iba a poner ella su galardón. Nada más hacerle la pregunta, la presentadora se dio cuenta de su metedura de pata, ya que a los finalistas del Premio Planeta no les dan nada, por lo que le ha pedido perdón por su fallo.

Eso sí, la escritora, que ganó el Premio Planeta 2023 por su novela 'Las hijas de la criada', no ha dudado en lanzar una crítica a la organización del certamen. "Me parece fatal que al finalista no le den ni un boli. Es que le deberían de dar un boli que ponga 'finalista', o algo así", ha sentenciado la presentadora del magacín vespertino de Antena 3, dando así una idea para futuras ediciones.