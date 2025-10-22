Sonsoles Ónega no tolera lo que oye decir a Miguel Lago y le lanza una advertencia: "Un respeto"

Después de las comentadas memorias de Mar Flores, ahora es otra de las famosas ligadas al mundo del corazón como Isabel Preysler la que ha hecho lo propio. Y en 'Y ahora Sonsoles' han comentado algunas de las alusiones de la reina de corazones a su relación con Mario Vargas Llosa. Unas palabras que Miguel Lago ha querido leer provocando que Sonsoles Ónega le diera un toque.

Con motivo de las memorias de Isabel Preysler, la madre de Tamra Falcó o Enrique Iglesias no ha dudado en compartir con todos las cartas que se escribió con Mario Vargas Llosa antes de que su relación saliera a la luz pública. Unas misivas que el Premio Nóbel no dudó en enviarle para conquistarla cuando él aún estaba casado con Patricia Llosa.

Después de hacerse eco de algunas de esas cartas, Miguel Lago hacía hincapié en algunas de las frases que le escribió Vargas Llosa a Isabel Preysler cuando sus compañeros destacaban lo enamorado que estaba el escritor de la socialité. "Yo diría que más que enamorado", recalcaba el colaborador antes de leer un fragmento de una de las cartas.

"Me parece que hace siglos desde la última vez que te tuve desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón viendo la lucecita verde que asoma en el fondo de tus ojos. Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas hermosas y dulces al oído mientras te hago el amor", leía Miguel Lago. "Dios, Mario. ¡Sí se puede. Pastillita y palante, vamos!", apostillaba eufórico el cómico.

Nada más escuchar a su colaborador, Sonsoles Ónega se ponía seria y frenaba a su compañero. "No, no. Un momento. Respeto a Mario Vargas Llosa en este plató. Respeto", solicitaba la presentadora. "Discúlpame, yo te pido disculpas porque la carta era bonita, le quise dar un toque, pero la figura del Nobel la respeto absolutamente", le contestaba el cómico.