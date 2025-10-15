Miguel Lago no se reprime este dardazo tras analizar la nueva canción de La Oreja con Amaia Montero

Era un secreto a voces y ahora por fin es oficial. Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh como vocalista tras el despido de Leire Martínez hace justo un año. La banda emitía un comunicado con un avance de un nuevo tema que formaría parte de este regreso. Y tras analizarlo en 'Y ahora Sonsoles', Miguel Lago no se cortaba con su reacción al mismo.

La primera en analizar la nueva canción que ha publicado en las redes sociales La Oreja de Van Gogh era Isabel Rábago. "Yo me he fijado en una frase que dice 'soy la voz que te acompaña desde el primer latido'", destacaba la periodista. "Es decir la esencia soy yo", apostillaba. "O que el grupo soy yo", añadía Iñako Díaz Guerra.

Después era Miguel Lago el que se atrevía a utilizar la ironía para reaccionar al regreso de La Oreja con Amaia. "Ahora que ya vuelve y se confirma, nos tenemos ahora que ilusionar con la vuelta de Andy y Lucas", soltaba el humorista haciendo alusión al dúo que acaba de separarse.

"Y hablando de letras, ahora cobra más sentido la canción 'Mi nombre' que cantó Leire. Si tú la escuchas se ve el recorrido", comentaba por su lado Mar Flores antes de que Isabel Rábago siguiera analizando la letra de la nueva canción de La Oreja de Van Gogh.

"Hay otra frase que dice, 'lo que en realidad tú querías'. Es decir has tenido una sustituta en tu vida, pero era yo", terminaba apuntando Isabel Rábago en 'Y ahora Sonsoles'. "Hay frases maravillosas en la canción. Dicen 'soy el deseo que aún pides, soy tus sueños y proyectos preando contra el miedo. Es todo muy bonito", concluía la periodista.

Y era ahí cuando Miguel Lago no se podía reprimir al señalar cuál sería el mensaje de la nueva canción de La Oreja con Amaia Montero. "¿La canción que se llama 'soy estupenda, Leire jódete'? Porque es que macho...", añadía el cómico. "Bueno ella reivindica su etapa", le replicaba Isabel Rábago.

"Bueno que los conciertos nuevos de La Oreja de Van Gogh sean con sillas, que los fans han ido creciendo y no podemos ir de pie", añadía Miguel Lago antes de que el programa cambiara de asunto.