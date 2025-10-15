El programa de Joaquín Prat destapa el plan B de La Oreja de Van Gogh ante el regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh se ha convertido en tema de máxima actualidad este miércoles al confirmar finalmente el regreso de Amaia Montero tras un año lleno de rumores. Y aunque como han desvelado en su anuncio, los integrantes llevan más de un año trabajando en la música de esta nueva etapa, Joaquín Prat y el equipo de 'El tiempo justo' han destapado el plan alternativo que el grupo barajaba en caso de que la intérprete cambiase de opinión.

"Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", ha anunciado el grupo en el comunicado de su página web este miércoles anunciando el regreso de la vocalista original y la marcha temporal de Pablo Venegas, que no estará presente en esta nueva etapa.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino.

La Oreja de Van Gogh tenía sustituta en caso de que Amaia Montero rechazase volver: "Una persona muy famosa que participó en un reality musical"

Con planes de nuevo álbum y una gira de conciertos, el programa de Joaquín Prat no ha tardado en poner el foco en la realidad tras el regreso de Amaia Montero al grupo que abandonó hace 18 años. "Está muy feliz y este regreso era algo que antes o después se iba a saber. Lo que sí que os puedo decir es que hasta esta misma mañana Amaia Montero había decidido al 100% volver a La Oreja de Van Gogh", ha destapado un redactor de 'El tiempo justo'.

"De hecho, me cuentan que el grupo tenía un plan B y es que si ella decidía no estar finalmente en La Oreja de Van Gogh iban a contar con una voz femenina que iba a sustituir a Amaia. Una voz con la que ya habían hablado", continuaba explicando el periodista, sacando a la luz el supuesto plan B que el grupo manejaba en caso de que la vasca terminase cerrando las puertas a su regreso.

"No me dicen el nombre, solo que es una persona muy famosa que participó en un reality musical", ha añadido el compañero de Joaquín Prat. "Pero eso es el plan B, y ahora mismo solo está sobre la mesa el plan A, que es que Amaia Monterop regresa a La Oreja de Van Gogh, que no van a ser cinco, sino cuatro porque sale Pablo Venegas", ha subrayado el presentador dejando a un lado las teorías.

A su vez, Leticia Requejo señalaba que las imágenes que ha mostrado junto al comunicado, en los que los cuatro miembros aparecen componiendo nuevas canciones durante una sesión, fueron grabadas tan solo hace cinco días. "Y lo hace con pocas ganas, porque según me dicen Amaia Montero nunca ha querido volver al grupo, lo hace por motivos económicos como contamos ayer", ha añadido el periodista sobre los motivos reales de su regreso.

Una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh que arranca justo cuando se cumple un año de la ruptura del grupo con Leire Martínez, la cual anunciaron a través de un comunicado que fue borrado este mismo martes 14 de octubre para publicar una imagen en blanco acompañada de una declaración de intenciones en su perfil: "Solo juntos tiene sentido".