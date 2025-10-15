La primera y significativa reacción de Leire Martínez al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Un año después de que se anunciara la salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh y tras muchos rumores, este miércoles se ha confirmado el regreso de Amaia Montero al grupo y la salida de Pablo Benegas con un comunicado que firman la cantante y el resto de miembros de la banda (Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde).

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", empiezan diciendo en el comunicado.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", añade La Oreja de Van Gogh sobre esta nueva etapa con la vuelta de Amaia Montero como vocalista en relevo de Leire Martínez.

Pero este regreso de La Oreja de Van Gogh está marcado por otra gran ausencia. Y es que más allá de la marcha de Leire Martínez, otro de los componentes que fundó la banda también ha decidido iniciar una nueva etapa. "Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", recalcan sobre Pablo Benegas.

La primera reacción de Leire Martínez tras el comunicado de La Oreja

Ante este regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh y aprovechando que es jueza de 'Operación Triunfo', el talent musical ha querido realizar en la Gala 5 del próximo lunes un homenaje a Leire Martínez pues los concursantes de 'OT 2025' interpretarán su tema "Mi nombre", con grandes zascas a su salida del grupo como actuación grupal junto a la propia artista.

Y justo este miércoles, poco antes de que se publicara el comunicado de La Oreja, los triunfitos han empezado a ensayar la canción con Manu Guix. Por ello, Leire Martínez no ha dudado en reaccionar a un breve avance de los ensayos. "Madre mía cómo va a sonar esto!! Estoy súper emocionada!!! Gracias!!!", escribía tanto en su cuenta de "X" como en un story de Instagram.