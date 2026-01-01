La confesión de Leire Martínez que trae cola sobre su etapa en La Oreja de Van Gogh: "Llegué a pensar que…"

Tras su polémica salida de La Oreja de Vang Gogh, Leire Martínez está triunfando con su carrera en solitario. En estos momentos, se siente a gusto con ella misma y está en una etapa de tranquilidad, pero no siempre fue así. Así lo ha reconocido la cantante durante una sincera entrevista en el programa 'En clave de Rhodes', conducido por el pianista James Rhodes en la Cadena SER.
Durante la charla, Leire Martínez ha analizado cómo le han afectado sus 18 años como vocalista de La Oreja de Van Gogh, así como las constantes comparaciones con Amaia Montero. "La Oreja ha sido un aprendizaje terrible a muchos niveles", confiesa. Lo que peor llevó fue la fama que le vino de golpe y que tuvo que aprender a gestionar. Sobre todo, las críticas por parte de los seguidores de la anterior vocalista de la banda.
La cantante vasca reconoce que aprendió a no leer nada de lo que se escribía sobre ella: "Asumí que no le puedes gustar a todo el mundo". "Afortunadamente ya había hecho un trabajo personal de conocerme y trabajarme a mí misma. Eso me vino muy bien. No tengo miedo de mirarme a un espejo y hace tiempo que aprendí a quererme con todo", asegura, sobre lo mucho que ha aprendido en esta última etapa.
La importante reflexión de Leire Martínez
"No quise permitir que alguien de la calle que no tiene ni idea de quién soy y de dónde vengo, me diga quién soy, porque es una opinión. Todos somos libres de opinar, pero hay opiniones que no respeto si me insultan a mí", deja claro Leire Martínez quien, acto seguido, ha lanzado una reflexión al respecto. "Vivimos en una sociedad en la que tendemos a plantear una perspectiva 'perder, ganar', 'conmigo, contra mí', todo tienen que ser equipos… qué pena porque hemos demostrado que la sociedad cuando estamos a una creamos", lamenta.
Pese a la terapia a la que se sometió para hacer frente a las críticas, todos esos ataques hicieron mella en ella. Hasta tal punto que, según ha confesado, "no tenía del todo claro que esto fuera lo mío, me han hecho dudar mucho y me lo llegué a creer". Por eso este 2025 que está a punto de acabar ha sido muy importante para ella: "Este último año ha sido un ejercicio de reconexión con aquella niña que fui, que se ponía las gafas de aventurera, no se planteaba las cosas… jugaba".
"Ha sido importante reconectar eso de jugar, qué sentía y qué me generaba. Esa conexión con aquella que fui y que no tenía miedo, me ha venido bien", ha reconocido. De ahí el nombre de su primer disco en solitario, que lleva por título 'Historia de aquella niña', que saldrá en febrero de 2026. "Hay un punto de inconsciencia que hace a los niños muy libres, y yo intento pensar más en el aquí y en el ahora, y dejar de lado el futuro para no vivir tan rápido", sentencia Leire Martínez.
Sobre el final de su etapa en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez confiesa que "no quise dejarme arrastrar por el dolor o por cierto tipo de emociones. Hay situaciones que no podemos controlar. La vida es así". Además, asegura que "durante años me ha costado mucho cerrar etapas, pero he aprendido que hay que transitarlas, porque cuando las cosas se quedan abiertas hay que procesar antes de cerrar". Mirando hacia el futuro, la cantante espera "seguir teniendo ganas de aprender, de crecer, de vivir y de amar". Eso sí, sin perder esa energía que, según ella, es la que realmente marca cada etapa.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.