El indigesto dardo de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh en 'OT 2025': sí, lo dice sin medias tintas

Ha pasado casi un mes desde que La Oreja de Van Gog anunciara el regreso de Amaia Montero a la banda tras la polémica marcha de Leire Martínez. Hasta ahora, mucho se había especulado sobre los motivos de este adiós, si había sido una decisión propia o no. Sin embargo, este lunes 11 de noviembre, la cantante lo ha dejado bien claro: la echaron.
Era hacia el final de la octava gala de 'OT 2025', edición en la que Leire Martínez forma parte del jurado. Chenoa se sentó junto a los dos concursantes nominados de la semana, Lucía Casani y Guille Toledano, para hablar con ellos sobre su estado anímico al haber sido expuestos a la decisión de la audiencia. Especialmente afectaba se encontraba ella, quien no podía reprimir las lágrimas al haber sido nominada junto a uno de sus grandes amigos de la Academia.
Para intentar animarla, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh le recomendó tanto a Lucía como a Guille que afrontasen los próximos siete días no como un castigo, sino como una oportunidad de aprovechar esta semana para disfrutar del apoyo de alguien a quien aprecias. A raíz de esto, la presentadora hizo una reflexión en voz alta: "Cosas que pasan en la vida, que no nominarán muchas veces a todos".
Era en ese momento cuando Leire Martínez no lo pudo evitar y lanzó un sonoro zasca a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh: "¡Buf, hasta te echan!". Un comentario que hizo que el público estallara en aplausos hacia ella, coreando su nombre, y que la propia Chenoa alabara su valentía: "Reina, reina y reina, boom. Ay que te como yo la cara, nena". También el resto de los miembros del jurado aplaudieron con euforia. Guille Milkiway incluso le dio un abrazo en señal de apoyo.
Las redes sociales aplauden la valentía de Leire Martínez
Como cabía esperar, el vídeo de ese momentazo no tardó en viralizarse en redes sociales. Los usuarios de X aplaudieron masivamente a la cantante, quien, con sus palabras dejó claro lo que era un secreto a voces: no se fue, sino que la echaron de La Oreja de Van Gogh.
