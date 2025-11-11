El indigesto dardo de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh en 'OT 2025': sí, lo dice sin medias tintas

Ha pasado casi un mes desde que La Oreja de Van Gog anunciara el regreso de Amaia Montero a la banda tras la polémica marcha de Leire Martínez. Hasta ahora, mucho se había especulado sobre los motivos de este adiós, si había sido una decisión propia o no. Sin embargo, este lunes 11 de noviembre, la cantante lo ha dejado bien claro: la echaron.

Era hacia el final de la octava gala de 'OT 2025', edición en la que Leire Martínez forma parte del jurado. Chenoa se sentó junto a los dos concursantes nominados de la semana, Lucía Casani y Guille Toledano, para hablar con ellos sobre su estado anímico al haber sido expuestos a la decisión de la audiencia. Especialmente afectaba se encontraba ella, quien no podía reprimir las lágrimas al haber sido nominada junto a uno de sus grandes amigos de la Academia.

Para intentar animarla, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh le recomendó tanto a Lucía como a Guille que afrontasen los próximos siete días no como un castigo, sino como una oportunidad de aprovechar esta semana para disfrutar del apoyo de alguien a quien aprecias. A raíz de esto, la presentadora hizo una reflexión en voz alta: "Cosas que pasan en la vida, que no nominarán muchas veces a todos".

Era en ese momento cuando Leire Martínez no lo pudo evitar y lanzó un sonoro zasca a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh: "¡Buf, hasta te echan!". Un comentario que hizo que el público estallara en aplausos hacia ella, coreando su nombre, y que la propia Chenoa alabara su valentía: "Reina, reina y reina, boom. Ay que te como yo la cara, nena". También el resto de los miembros del jurado aplaudieron con euforia. Guille Milkiway incluso le dio un abrazo en señal de apoyo.

Chenoa: “Muchas veces en la vida te nominan”



Leire: “Y veces hasta te echan”



#OTGala8 pic.twitter.com/Hs9TZ7WGwv — Pablo (@pabloo_c5) November 10, 2025

Las redes sociales aplauden la valentía de Leire Martínez

Como cabía esperar, el vídeo de ese momentazo no tardó en viralizarse en redes sociales. Los usuarios de X aplaudieron masivamente a la cantante, quien, con sus palabras dejó claro lo que era un secreto a voces: no se fue, sino que la echaron de La Oreja de Van Gogh.

La Queen Leire le llaman 👑



No es el fondo, son las formas 👏👏👏👏 https://t.co/7rVlIaFgmu — Mayte_Rockolita (@MRockolita) November 11, 2025

El momentazo de la noche https://t.co/65i8VojZWH — ⓐⓛⓔ ⓒⓞⓝⓣⓘ (@soyaleconti) November 10, 2025

un icono si me preguntan.. https://t.co/r49S5O4a3z — Grace (fruitcake version) 🎄🍰 (@GraciaCalvo) November 10, 2025

Chenoa y Leyre siempre en mi equipo 👑👑 https://t.co/1fwuvbLCYl — Eva Martínez 🎗 (@eva_maoj) November 11, 2025

¿Se puede ser más putamente reina? La ostia! https://t.co/w2h0zeSiSl — Zulema D. (@Zulema_Rubiita) November 11, 2025