Cambio con la final del concurso 'The Floor': La 1 de RTVE anuncia un giro para resolver quién es el ganador

RTVE emitirá este martes 24 de marzo la gran final de la segunda edición de 'The Floor' a partir de las 23:00 horas justo después de 'La revuelta'. El concurso presentado por Chenoa vivirá su última noche con los 13 concursantes que quedan sobre el tablero luchando por hacerse con él y poderse llevar el premio de 100.000 euros.

Después de expulsar a su gran favorito la semana pasada, solo 13 concursantes han conseguido llegar a la final. Una entrega en la que además habrá un importante giro en la mecánica de cara a su duelo definitivo para hacerse con el bote del programa.

Ana Lupa, Raúl, Carlos, Aisatou, Carla, Toño, David Naranjo, Geraldine, Ana Belén, Víctor, Christian, Toni Ruiz y Roger. Solo uno de ellos podrá conquistar el tablero y llevarse los 100.000 euros de premio, tomando el relevo de Mercedes Evangelista, la ganadora de la anterior temporada.

Por ahora, el primer clasificado es Roger con 72 casillas defendiendo la categoría de Espías y detectives y con 10.000 euros en su haber. Le sigue Toni Ruiz con seis casillas y su categoría de Música de los 80. Y en tercera posición se sitúa Christian con cinco casillas defendiendo Alta Costura y Pasarela.

David Naranjo tiene dos casillas con su categoría Literatura y Geraldine también reúne dos casillas con su categoría Sintonías infantiles. Ana Belén tiene tres casillas con la categoría heredada de Oficios antiguos y Víctor cuenta con cuatro territorios con Literatura Infantil y Juvenil.

En este último programa, se enfrentarán a 13 categorías, entre ellas, Ornitología, Bandas sonoras de animación, Escritoras y escritores o Baloncestistas.

Así será la mecánica de la final de 'The Floor' con un emocionante duelo definitivo

'The Floor' ha decidido incluir un emocionante giro a su final como ya hiciera esta temporada al añadir también un duelo final en cada programa con los dos concursantes que más casillas tuvieran para poderse llevar un premio de 5.000 en las primeras entregas y 10.000 euros en las siguientes.

En este caso, los dos últimos jugadores en el tablero tendrán que batirse, no en un único duelo, como en la temporada anterior, sino en una sucesión de duelos. Se proclamará ganador o ganadora el mejor de tres, es decir, el primer concursante que gane dos duelos será el vencedor.

La estrategia, la emoción y la tensión tienen todo el protagonismo en esta gran final, llena de nervios. La rapidez mental y visual cobran especial relevancia entre los combatientes de esta batalla final.