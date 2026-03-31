'El tiempo justo' confirma la pareja más inesperada del año: Aitana Sánchez-Gijón (57) y Maxi Iglesias (35)

'El tiempo justo' arrancaba este miércoles anunciando que iban a revelar una exclusiva bomba sobre dos actores muy famosos que habían iniciado un noviazgo sorpresa. Y eran casi las 18:00 horas cuando el programa presentado por César Muñoz revelaba que se trataba de Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón.

Así, el programa de Telecinco revelaba en exclusiva la portada de la revista Lecturas de este miércoles en la que aparecen Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón dándose un beso en plena calle. Una relación completamente sorpresa y con la que ambos actores retoman una historia de amor que vivieron en la ficción hace doce años en 'Velvet', la serie de gran éxito en Antena 3.

Según revela la citada revista, tanto Maxi Iglesias como Aitana Sánchez-Gijón han querido guardar las apariencias ante sus compañeros y gente cercana, sin embargo se les ha podido ver de forma acaramelada en el bar del teatro Español en el que ella está realizando 'La malquerida' y fue a su salida cuando decidieron no reprimir su amor.

"Esto es un bombazo, puede ser la pareja del año", reaccionaba César Muñoz al ver la portada en el pantallón. Previamente, los colaboradores de 'El tiempo justo' habían podido ir viendo uno a uno la información exclusiva quedándose de piedra ante este noviazgo inesperado entre dos de los actores más reconocidos de nuestra industria.

"Es la pareja del año. Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso. Ambos van por la calle agarrados, se besan debajo de las farolas, él la acompaña a su casa. Es auténtico amor y además reviven una historia de amor que ya vivieron en la serie 'Velvet' hace doce años", avanzaba Luis Pliego, el director de la publicación.

De esta manera, los actores han iniciado una relación a pesar de su diferencia de edad. Maxi Iglesias tiene 35 años mientras que Aitana Sánchez-Gijón tiene 57 años. Es decir, entre ambos hay 22 años de diferencia. Algo que demuestra que el amor no tiene edad y que lo que importa es la felicidad de ambos.

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón ya vivieron un romance en 'Velvet'

Portada de Lecturas con Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón

Tras ello, 'El tiempo justo' recordaba cómo en su momento cuando coincidieron en 'Velvet' ambos hablaban de la historia de amor de sus personajes. "Las secuencias de pasión con Maxi Iglesias las llevo con mucha alegría, es un galán fantástico, educado, respetuoso, muy contenta", comentó la actriz en la presentación de 'Velvet'.

"Maxi tiene una cosa muy de hombre bien plantado. Con otros chicos más jóvenes te puede dar más pudor, pero Maxi tiene seguridad y planta y eso lima un poco esas diferencias", añadía la actriz sobre la diferencia de edad de ambos personajes.

Por su parte, hace solo unos meses, Maxi Iglesias no dudaba en lanzar piropos a Aitana Sánchez-Gijón como profesional. "Es una crack y es de las personas con las que más agradezco haber trabajado. Nos sentimos tremendamente cómodos los dos", aseveraba el actor en una entrevista en Cosmopolitan.

Por último, 'El tiempo justo' ha querido desplazarse hasta el Teatro Español en Madrid donde está trabajando Aitana Sánchez-Gijón para conocer su primera reacción ante esta noticia. "¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Yo tengo una función que hacer. Buenas tardes, adiós", comentaba la intérprete cuando le preguntaban sin querer entrar a confirmar o desmentir nada.