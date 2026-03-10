Intentan frenar la entrevista de 'La Revuelta' a Aitana Sánchez-Gijón y lo que ocurre después trae mucha cola

'La Revuelta' ha recibido este lunes la visita de Aitana Sánchez-Gijón. La actriz acudió al espacio presentado por David Broncano para promocionar su nueva obra de teatro, 'Malquerida', de Jacinto Benavente. Lo que no se podía imaginar la invitada es lo que la tenía preparado el programa de TVE.

Como viene siendo habitual en 'La Revuelta', ambos se intercambiaron regalos. Así, Aitana Sánchez-Gijón obsequió a Broncano con una Virgen del Carmen, ya que tenía mucho que ver con su personaje en la obra, pero le dejó claro que ella es atea y agnóstica. Este momento sirvió al programa para introducir un sketch parodiando lo ocurrido el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Collado Villalba.

Durante la representación de un monólogo feminista con motivo del 8M, la concejala del PP de la localidad, Noelia Díaz, subió al escenario para tratar de suspender la obra de teatro alegando "faltas de respeto". Finalmente, tuvo que abandonarlo entre los gritos y abucheos del público presente, que no entendían esta censura en pleno siglo XXI. Un día después, la concejala presentó su dimisión.

Me despierto hoy 8M, Día internacional de la mujer y lo primero que veo en redes es una concejala del PP de Collado Villalba parar la obra "Ser mujer" por qué se dicen las palabras vagina y aborto.

Vean la bochornosa Libertad de la que presumen en el PP. pic.twitter.com/PqsXk9N8FG — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) March 8, 2026

A raíz de esto, 'La Revuelta' ha querido conocer la opinión de Aitana Sánchez-Gijón. Para ello le ha preparado un sketch. Durante la entrega del obsequio de la actriz al presentador, una mujer se ha subido al escenario para hacer lo mismo que en Collado Villalba: "Discúlpeme, pero esta entrevista acaba aquí. Lamentamos las faltas de respeto, he recibido quejas y hay mucha gente que se ha sentido muy ofendida por mezclar a la Virgen con el ateísmo…".

El importante alegato de Aitana Sánchez-Gijón tras la censura en Collado Villalba

Aunque en un primer momento la invitada se mostró muy sorprendida, en enseguida captó la broma y, haciendo uso de las palabras de la argentina Dolores Fonzi durante la gala de los Goya, le espetó: "¿Sabes qué te digo? Yo vengo del futuro y tú vas a dimitir. ¿Tú sabes que vivimos en un estado laico que es la base de nuestra democracia? Un acto así no puede quedar impune. No se puede coartar la libertad de expresión. Un cursito de democracia te vendría muy bien". Una contestación que fue muy aplaudida por el público.

‼️Intentan interrumpir la entrevista



No sé si alguien del equipo le ha dicho a Aitana Sánchez-Gijón que esto estaba previsto y era un sketch 👏#LaRevuelta pic.twitter.com/boQh8aEOEp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 9, 2026

Tras la marcha de la mujer, visiblemente cortada por la contundente respuesta de la actriz, Aitana Sánchez-Gijón lamentó que este tipo de situaciones se estén llevando a cabo en nuestro país. "Ya vienen de antes con actos de censura". "Pero subirte a un escenario…", comentó Broncano, muy sorprendido por lo ocurrido en Collado Villalba.

"Eso ya es muy fuerte", criticó la invitada, quien considera que la derecha y la ultraderecha "no tienen techo. Hay que tener mucho cuidado porque no tienen techo. Además, tienen una incultura democrática realmente muy alarmante que no hay que dejarlo pasar", sentenció la intérprete ante el apoyo de Broncano, "totalmente de acuerdo" con ella.