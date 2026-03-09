¿Quién es el primer invitado de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 9 de marzo?

Tras cerrar la semana con la visita de Antonio Resines y La Mari de Chambao, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. El jueves, el actor y colaborador del espacio de La 1 volvió a sentarse en el sofá de David Broncano con motivo de promoción tras sus últimas apariciones en el programa con su propia sección. La recta final de la noche quedó reservada para la intérprete andaluza, que finalizó la noche con una actuación en directo.

La visita del viejo amigo del programa y la cantante se tradujo en un 9.7% de share y 1.215.000 espectadores, convirtiéndose en la tercera opción de la franja por debajo del gran estreno de 'Supervivientes 2026', que firmó un 10.8% de share y 1.215.000 en su versión express y 'El Hormiguero', que se coronó como lo más visto con un 15% de cuota de pantalla y 1.899.000 gracias a la primera entrevista de Marc Giró.

Taz Skylar, el invitado de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy lunes, 9 de marzo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, que acudirá al espacio de Antena 3 para analizar la actualidad política junto a Pablo Motos. Por su parte, David Broncano recibirá por primera vez a Taz Skylar.

El actor y guionista hispano-británico aterrizará este lunes en 'La Revuelta' justo antes del esperado estreno de la segunda temporada de 'One Piece' en Netflix. Nacido en Tenerife, con orígenes familiares anglo-árabes y libaneses, saltó a la fama a nivel mundial tras conseguir el papel de Sanji en la serie basada en el popular manga de Eiichirō Oda.

"Ha cambiado mi vida por completo. Literalmente ha sido un giro de 360º. Y para mí ha supuesto muchos cambios de mentalidad. Ha sido como un mentor que me ha hecho querer ser mejor en la vida", confesó el joven actor en una entrevista para RTVE. Y este lunes, el que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de las Comic-Con de esta temporada, visitará a David Broncano para desvelar todos los detalles de las aventuras de "Pierna negra" y el resto del grupo.