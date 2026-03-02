Jordi Évole se ofrece a Manu Sánchez para mediar en su fichaje por TVE y quitar a Broncano de la parrilla

La Sexta ha emitido este domingo una nueva entrega de 'Lo de Évole', en la que Jordi Évole ha charlado largo y tendido con Manu Sánchez. Lo ha hecho en un teatro de Sevilla y ante 2.000 personas. El cómico andaluz, que triunfa en Canal Sur, se ha sincerado con el catalán sobre su trayectoria profesional que, para sorpresa del presentador, no ha tenido tirón fuera de Andalucía.

"Hay una cosa que no entiendo, Manu: cómo no has triunfado en toda España. No me lo explico. Solo con este rato, el despliegue que has hecho me parece alucinante", le comentó Jordi Évole al finalizar la charla. Según explicó el cómico, el problema es que, en su opinión, su humor no termina de cuajar de Despeñaperros para arriba, pero él lo asume y no le da importancia.

"Yo creo que es como si a Amancio Ortega le tocara el Euromillón. No es que no lo quiera, pero no le hace ninguna falta. Solo es una cuestión de ego. Y lo marca una frontera política", asegura Manu Sánchez. Él está feliz triunfando en su tierra: "Veo a muchos compañeros que, cuando actúan en Madrid, como delante tienen sobre todo a gente que vive allí, acaban contando las cosas de manera que su gente sale perdiendo".

Incluso se imagina cómo sería uno de esos chistes si actuara en la capital: "Es como que llega el andaluz a Madrid y hace de Paco Martínez Soria: 'Y llegué y entonces vi un Starbucks. Voy a preguntar a Pepe Starbucks, que será el dueño de esta cafetería'. Como si en Málaga no hubiera Starbucks".

¿Triunfar en Madrid?

"Lo hablo con Pedro y le digo que quite a Broncano": La propuesta de Jordi Évole a Manu Sánchez para fichar por TVE

Sin embargo, hace años, el cómico sí tuvo un proyecto en una cadena nacional. Tal y como recuerda ante Jordi Évole, había una "lista" de los directivos sobre de quién permitían hablar y de quien no, y qué asuntos se podían tocar en televisión. "Juan Carlos I, di lo que te dé la gana. Felipe VI, ni nombrarlo. Mariano Rajoy, di lo que te de la gana. Soraya Sáenz de Santamaría, ni nombrarla", recuerda que le dijeron: "Y así una y otra vez. Luego veo la tele y digo: 'Hostia, que no era nada más que a mí, que la lista era verdad'".

En la época en la que la socialista Susana Díaz presidió la Junta de Andalucía, Manu Sánchez tampoco trabajó en Canal Sur. "Será que no le gustaba a quien estaba de directivo en ese momento", lamenta. Sin embargo, cuando llegó Juanma Moreno le pidieron que hiciera un late de humor, pero a él no le pareció una buena idea: "Me están encargando que sea gamberro con la actualidad, haciendo un monólogo político al empezar el programa, y cuando lleve tres programas me van a llamar diciendo: 'Esto ahora no tocaba', 'Ahí te has colado'. Ya lo había vivido, y sé que eso me hace durar tres programas".

Pero Jordi Évole está deseando ver ese late night que él no está dispuesto a hacer. Incluso el presentador de La Sexta se compromete a mover sus hilos para que así sea: "Yo eso lo hablo con Pedro (Sánchez) esta noche. Lo llamo y le digo: 'Quita a Broncano, que viene mi amigo Manu'".

Manu Sánchez se sincera sobre su enfermedad y el humor negro

Otro de los puntos que se abordó durante la entrevista fue la enfermedad que le diagnosticaron hace un tiempo: cáncer de testículos. "Tú tienes ahora un rol que la mayoría, por suerte, no tenemos, y es ver cómo te tratan como enfermo. Es decir, cómo los demás encaramos eso cuando nos encontramos contigo, cuando no sabes cómo sacar el tema", le planteó Jordi Évole. Él, como el humor que le caracteriza, confesó que "hay gente que viene y te da directamente el pésame. El teatro reconoce la escena. Porque todos hemos sido ese torpe bienintencionado que aprieta el brazo más de la cuenta o quizá hemos estado en el lado de a quien le aprietan de más el brazo".

Por otro lado, el andaluz considera "horroroso" el optimismo obligatorio, lo del "todo va a salir bien" cuando te dan una noticia como que tienes un cáncer. "Sabes que vienen dolores, sufrimiento, secuelas… Y viene alguien y te dice: 'Venga, que no pasa nada'. ¿Qué no pasa nada? Yo te voy a dar una patada en la cara", comenta el cómico, que lo que pide no es heroísmo ni enfermeros, sino una compañía honesta: "Quillo, esto es una putada, esto va a doler. Vamos a aguantarlo, aunque sea mordiendo un palo". Ahí es donde se ven a los verdaderos amigos.

A raíz de esto, Jordi Évole sacó otro tema de conversación, la presión social de ser "el enfermero ejemplar". "Tengo la sensación de que, como sociedad, premiamos mucho a quien se toma la enfermedad con mucho humor negro", comentó el presentador. En su caso, Manu Sánchez se vio obligado a contarlo porque tuvo que cancelar espectáculos, pero otros no tienen por qué dar explicaciones públicas. Aunque el andaluz considera que, en su caso, compartirlo acabó siendo terapéutico.

De entrevista en entrevista, de chiste en chiste para así "quitarle hierro", surgió la idea de llevarlo al escenario. "Pues mire usted, tengo un huevo", dice con total naturalidad. Esa misma naturalidad es la que utilizó cuando le ofrecieron una prótesis con discreción hospitalaria: "Voy a hablarlo con mi mujer, Lorena. Porque, siendo realista, esto lo vamos a ver ella y yo", les dijo al equipo médico en aquel momento. "Gorda, yo lo que tú me digas, pero los huevos solemos dejarlos fuera", le comentó a su mujer tal y como explicó a Jordi Évole, al que le preguntó, entre risas: "¿Quieres verlos?".