David Broncano eleva esta queja a la organización de los Goya 2025 y Aitana Sánchez-Gijón se le encara

Aitana Sánchez-Gijón aterrizó este martes en 'La Revuelta' justo antes de recibir el Goya honorífico este próximo sábado en la gala que tendrá lugar este año en Granada. Y fue precisamente al final de la entrevista, cuando hablaban sobre quién presentará los premios cuando David Broncano y la actriz chocaron de lleno, protagonizando un tenso encontronazo.

Cuando la invitada de explicó a Broncano que Leonor Watling y Maribel Verdú serán las encargadas de conducir la gala de este año, el presentador no pudo ocultar su decepción. "No me gusta esto", sentenció el conductor de 'La Revuelta' dejando algo descolocada a la actriz. "¿Cómo?", preguntó cortante la premiada.

Aitana Sánchez-Gijón para los pies a Broncano con lo que dice de los Goya: "Es también nuestra gala"

"Porque ya han internalizado lo de presentarlo actores y actrices y nos lo han quitado a Andreu, a Rovira... a los cómicos", espetó algo molesto David Broncano, desatando la furia en su invitada. "Los cómicos vais alternando con nosotros, que también es nuestra gala sabes", esgrimió Aitana Sánchez-Gijón en tono de reproche. "¿Tú haces cine? Entonces qué estás reclamando", le llegó a reclamar la actriz.

Pero el presentador no se achantó ante el tono desafiante de su invitada de este martes. "No digo yo, pero cuando lo hace Andreu está gracioso, cuando lo hace Dani...", señaló algo más calmado el humorista. "Dani y Andreu hacen cine", le espetó seguidamente la intérprete. "Pero con lo gracioso que está cuando lo hacen los cómicos", volvió a señalar el comunicador, menospreciando el dúo de presentadoras de este año.

"Oye pero haz el favor, ¿tú crees que Maribel y Leonor no van a dirigir la gala bien este año? Son la bomba", sentenció Aitana Sánchez-Gijón en defensa de sus compañeras de profesión. "Dirigir sí, pero habrá menos chistes", añadió por encima Broncano, colmando la paciencia de su invitada. "Igual eso no está mal, que haya menos chistes", señaló la actriz para zanjar el intercambio de pullas y despedirse en buenos términos del presentador.