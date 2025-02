Ana Rosa es incontestable al dar su opinión sobre David Broncano y sus palabras sorprenden

Ana Rosa Quintana fue de las que no dudó en cuestionar el fichaje de David Broncano por TVE señalando que era una contratación política. Algo que llevó a que el cómico ha desmentido y aclarado en varias ocasiones.

"Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho, que se fiche a un comunicador en Moncloa no me parece lo más adecuado. Ha sido absolutamente utilizado políticamente", aseguró la presentadora de 'El programa de AR' en una masterclass en la Universidad Camilo José Cela.

Posteriormente, en una entrevista para Artículo 14 insistió en que le parecía una "vergüenza" que el fichaje de David Broncano por TVE se perpetuara en La Moncloa. No obstante, en aquel momento reconocía que le parecía muy bien su éxito. "Me parece que es fantástico que haya competencia y que haya gente nueva que está atrayendo un público distinto", aseguró.

¿Se imaginaba Ana Rosa Quintana el gran éxito de Broncano en TVE?

Ahora que han pasado casi seis meses desde el estreno de 'La Revuelta' de David Broncano y aprovechando el regreso de 'El Programa de Ana Rosa', la presentadora mantuvo un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero, en el que se le preguntó por el éxito del programa de TVE.

"No me imaginaba el dato que está haciendo. Yo le seguía cuando estaba en Movistar Plus+ y siempre pensé que tenía un público muy joven que no estaba en Televisión Española. Lo que han hecho ha sido generar un público nuevo", reconocía Ana Rosa Quintana.

"Es verdad que 'El Hormiguero' sigue teniendo la misma audiencia o mejorando las audiencias de otros años y ha aparecido de repente un público que no estaba en TVE. Yo eso no me lo imaginaba, la verdad", añadía.