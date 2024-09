Ana Rosa sigue contaminando sobre Broncano con lo que señala ahora ante su éxito en TVE

Desde que hace dos semanas que TVE estrenó ‘La revuelta’ y David Broncano ha conseguido dar el sorpasso a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ en su franja estricta de coincidencia no se habla de otra cosa. Después de que Ana Rosa Quintana cuestionara el fichaje de Broncano por TVE al señalar que era una maniobra de Moncloa se generó una polémica y ahora la presentadora ha vuelto a hablar de ello.

«Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho, que se fiche a un comunicador en Moncloa no me parece lo más adecuado«, aseguró Ana Rosa Quintana en una conferencia en una universidad. «Ha sido absolutamente utilizado políticamente«, sentenció la presentadora.

Unas declaraciones que David Broncano ya desmintió durante la presentación de ‘La Revuelta’ en el FesTVal. «No es verdad, estamos aquí porque TVE nos ha enseñado una propuesta como otras muchas cadenas, y hemos decidido estar aquí», contestó en una entrevista sobre que le parecía que Ana Rosa hubiera dicho que era una «vergüenza» que su fichaje por TVE viniera orquestado por Pedro Sánchez.

Ahora, dos semanas después del estreno de su nuevo programa en TVE y de ver el éxito que está teniendo frente a Pablo Motos, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado al respecto en una entrevista para Artículo 14. «Han aparecido casi dos millones de espectadores que no estaban porque Pablo sigue teniendo su misma audiencia pese a la llegada de Broncano», empieza diciendo sobre este duelo.

«Quiero aprovechar para aclarar que un compañero dijo que yo había comentado que Broncano era una vergüenza y el pobre se quedó muerto, como es natural. Le veía en “La Resistencia” y me parece que es fantástico que haya competencia y que haya gente nueva que está atrayendo un público distinto. Yo lo que he dicho es que si es verdad- aunque él dice que no pero otras personas me dicen que sí- su contrato se fraguó en La Moncloa, eso es lo que me parece una vergüenza«, recalca Ana Rosa Quintana insistiendo en la teoría de que a Broncano le ha puesto Pedro Sánchez en TVE.

La guerra de Ana Rosa Quintana con Sonsoles Ónega en las tardes

Y si el duelo entre Pablo Motos y David Broncano está dando mucho que hablar otro que también sigue siendo analizado al detalle es el que protagonizan la propia Ana Rosa y Sonsoles Ónega en las tardes de Telecinco y Antena 3 con ‘TardeAR’ e ‘Y ahora Sonsoles’. «La temporada pasada la viví con mucha desigualdad. Tú tienes un programa de tres horas que tienes publicidad, que es necesaria cuando estás en una cadena comercial, y el programa de la competencia no tiene nada de publicidad pues hombre es muy desigual la lucha», insiste Quintana en el mantra de que Sonsoles Ónega le ganaba por ir sin publicidad.

«Esta temporada es verdad que ya tiene publicidad, algo menos que nosotros, y ya estamos más equilibrados. Estamos, un punto arriba, un punto abajo», prosigue diciendo aunque ‘TardeAR’ sigue por debajo de ‘Y ahora Sonsoles’ pese a que ahora los dos cuentan con publicidad y Telecinco ha sacado también el primer bloque del programa de Ana Rosa.