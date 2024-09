Broncano replica así a Ana Rosa por criticar su salto a TVE y revela si le invitaría a ‘La Revuelta’

Tras el final de ‘La Resistencia’ en Movistar Plus+, David Broncano y todo el equipo de el Terrat y Encofrados Encofrasa ficharon por RTVE para continuar con la esencia del programa que tantas alegrías dio a la plataforma de pago. Sin embargo, el fichaje del manchego por la pública no ha sido del todo fácil, pues se convirtió en un arma político para determinados partidos y periodistas que han visto en Broncano una oportunidad para el Gobierno de atacar a Pablo Motos, tras las críticas que han hecho al ejecutivo desde ‘El Hormiguero’.

Así, tras muchos intentos fallidos por fichar a Broncano, que incluso provocaron las polémicas salidas de RTVE de José Pablo López, como director de contenidos, y de Elena Sánchez, como presidenta interina, a raíz de los enfrentamientos en el Consejo de RTVE, la corporación pública, con Concepcion Cascajosa como nueva presidenta, dio luz verde al fichaje del humorista y su equipo.

El siguiente paso era crear un nuevo nombre para el programa, y aunque en un principio sonó con fuerza ‘La Resiliencia’, RTVE confirmó que el programa se llamará ‘La Revuelta’ y se estrenará el próximo 7 de septiembre en La 1. ¿Conseguirá Broncano destronar a ‘El Hormiguero’? ¿Cómo ha vivido el manchego todo el revuelo mediático que ha causado su fichaje por RTVE? Hemos hablado con David Broncano durante el Festval de Vitoria.

David. Felicidades, enhorabuena.

– Muchas gracias.

– Gracias por estar en Vitoria y queremos saber cómo te llega la propuesta. ¿Recuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo, cuándo llega la posibilidad del cambio?

– Me llegó una propuesta, quedé con una persona, digamos, responsable en Televisión Española de un departamento importante y quedamos en una cafetería, donde me dijo «Oye, quiero contarte una cosa». Me lo contó como una transacción comercial, una propuesta empresarial habitual. De primeras la recibí con más frialdad porque estábamos en Movistar Plus y estaba muy bien. Luego fuimos viendo detalles de la propuesta y vimos la voluntad y la intención con la que nos la hacían y las ganas que tenían de hacer un programa con nosotros y fue ganando fuerza.

– El tema de invitados. Es muy divertido porque decíais que siempre iban los invitados antes a ‘El hormiguero’ que a vosotros.

Eso va a seguir pasando.

– ¿Tenéis alguna táctica para que eso cambie? ¿Tienes algún invitado que le hayas puesto en rojo? Es decir, ¿tú primero, a ‘La revuelta‘?

No, no, no. Nosotros, desde aquí, mandamos ese mensaje a todos los invitados potenciales del programa. Pueden ir al ‘El hormiguero’, al programa de Latre, a Wyoming, a ‘First Dates’, si quieres ligar allí. Tenemos cero reparos, pueden venir el mismo día, el anterior, no venir nunca, me parece bien si alguien no quiere venir a ‘La revuelta’. Yo puedo tener el mismo invitado, el mismo día que otro programa, soy cero exigente con eso. Quien venga, le trataremos con el máximo amor posible. Si quieres no venir ahora y venir después nos vale, hay cero problemas con eso.

– Durante este tiempo te han lanzado varios dardos, sobre todo por lo que se va a cobrar. Entre ellos, una compañera, que es Ana Rosa. No sé si la verías como invitada, porque le parece «una vergüenza» tu fichaje. Dice que ha sido una estrategia de Moncloa el que lleguéis a La 1.

– Eso se ha dado por hecho desde el principio, lo he dicho antes, lo he dicho todo el rato. Y no es verdad, estamos aquí porque TVE nos ha enseñado una propuesta como otras muchas cadenas, y hemos decidido estar aquí. Bueno, ya está, oye.

–¿La invitarías al programa para charlar con ella?

Sí, la podría entrevistar. Lo que pasa es que no sé… siendo un programa vergonzoso, no sé si ella va a querer estar ahí. Pero sí, no la conozco, y bueno, si quisiese venir, sí, pero desde luego se equivoca, en eso se equivoca. O no lo sabe o lo modifica porque le interesa, pero no es así.

– David, ¿cuál sería el dato de audiencia que te pondría cachondo a hacer?

Un 25%.

– Y si superaseis algún día a ‘El hormiguero’, que al principio va a ser difícil, ¿qué os propondríais hacer en el programa? ¿Algún reto para celebrarlo?

– Madre mía, es que es imposible. Pero es que eso es muy peligroso, porque si de pronto un día se alinean los astros, pasa algo gravísimo en ‘El hormiguero’ ese día, hay goteras y no se puede emitir el programa y tienen que poner a alguien allí de mantenimiento limpiando la mesa y ese es el programa y los superamos… Si luego lo celebramos es muy peligroso, porque al día siguiente nos volverían a reventar y quedaríamos como tontos. No, yo si algún día nos acercamos, me mantendré humilde, no diré nada y esperaré que de nuevo ellos vuelvan a hacer lo suyo y nos vuelvan a ganar. Es que es muy difícil, es muy difícil.

–Ha habido muchas críticas de políticos y se ha dicho que has venido prácticamente puesto por un partido. La cuestión es: ¿al responsable de ese partido lo traerías o a otros políticos (que han sido críticos)? ¿Estás pensando a lo mejor en abrir esa puerta?

– En principio no va a venir nadie, yo no veo a ningún político, pero supongo que no sería imposible. Por ahora, desde luego, no está previsto ni nada. En caso de que fuese, no sé quién vendría. No lo sé. Supongo que podría pasar que viniesen políticos en algún momento, pero ni sé si me apetece, ni si se hará, y en caso de que se haga, yo no elegiré quién venga.