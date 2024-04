Ana Rosa se atreve con esta denuncia ante el salto de Broncano a TVE y su teoría trae cola

Ana Rosa Quintana se ha pronunciado con firmeza sobre la aprobación del fichaje de David Broncano en el Consejo de Administración de RTVE. Su contratación por la cadena pública está levantando muchísimas ampollas: entre los que cuestionan que se destine dinero público para sufragar los 28 millones que costarán las dos temporadas que se han firmado y los que van más allá y señalan una injerencia directamente desde Moncloa para forzar su incorporación y destronar a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’, pues competirán en la misma franja a partir de septiembre.

Una teoría carente de veracidad, que no para de circular en medio del ruido, y a la que la presentadora de ‘TardeAR‘ ha dado pábulo al ser preguntada este miércoles en una visita a la Universidad Camilo José Cela. «Lo que no se puede hacer es lo que se ha hecho, que se fiche a un comunicador en Moncloa no me parece lo más adecuado», ha denunciado, señalando al Gobierno sin reparos.

Particularmente, Ana Rosa Quintana cree que le han hecho una «gran faena» a Broncano con este fichaje que tanta controversia está suscitando desde hace semanas y más ahora que, por fin, se ha sacado adelante. Admite que es seguidora del comunicador y rompe una lanza por él: «No tiene la culpa de todo lo que ha pasado». «Tiene todo el derecho del mundo a irse a TVE a hacer su programa y competir como el resto, pero cuando los políticos ponen sus sucias manos sobre algo, todo lo estropean«, ha sentenciado, volviendo a azuzar la hipótesis de la motivación política.

«A Broncano le han hecho una oferta, él ha dicho lo que cuesta su programa y ya. Lo que pasa es que Televisión Española está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano. Si yo estuviera en su pellejo, estaría deseando que no me aprobaran el programa, pero lo han aprobado», ha proseguido despachándose la presentadora de Mediaset.

Ana Rosa tiene meridianamente claro que David Broncano «ha sido absolutamente utilizado políticamente» y considera que, en los términos en los que se ha fraguado el contrato por RTVE, eso «no es bueno para nadie ni creo que es lo que él quería».