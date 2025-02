Ana Rosa, ante su vuelta a la mañana de Telecinco: "Estamos pasando el desierto y reformulando una cadena"

Año y medio después de dar el salto a las tardes de Telecinco con 'TardeAR' para ocupar el hueco que dejó la cancelación de 'Sálvame', Ana Rosa Quintana regresa al que es su 'sitio natural'. Este lunes 3 de febrero, la presentadora vuelve a ponerse al frente de 'El programa de Ana Rosa' en las mañanas de Telecinco a partir de las 9:00 horas.

Un cambio que llega como primera medida de Alberto Carullo, el nuevo director de contenidos de Mediaset, para tratar de reconducir la crisis de audiencia que atraviesa Telecinco después de haber estado al borde de anotar mínimo histórico en enero.

No obstante, Ana Rosa Quintana reconoce que hace unos meses Alessandro Salem, el consejero delegado de Mediaset, ya le preguntó por si volvería a la mañana de Telecinco aunque en ese momento prefirió mantenerse en la franja de tarde.

Ante este regreso al horario en el que fue la líder indiscutible durante 19 temporadas, en El Televisero pudimos hablar con Ana Rosa junto a otros medios tras la presentación del regreso de 'El programa de AR'. Una charla en la que se habló de la guerra entre Broncano y Motos, sobre si existe una cruzada con Fabricantes Studio ('Ni que fuéramos') o la última polémica que ha protagonizado con la ex directora de comunicación de Mediaset.

Háblanos un poco de la estructura, ¿por qué se ha decidido romper con el horario tradicional de 'El programa de Ana Rosa' de acabar a las 13:30 horas?

Esto es cosa de la cadena, la programación la deciden ellos. Pero me parece justo repartir, porque así Joaquín y yo hacemos prácticamente el mismo tiempo con distintos contenidos, creo que está un poco equilibrado.

Se habla mucho siempre de la guerra con Susanna Griso pero también está TVE donde 'Mañaneros' con Adela González también se está consolidando. Al ser la cadena pública, ¿no lo sientes cómo rival? ¿O qué piensas de ese programa?

Bueno con 'Mañaneros' yo creo que no vamos a coincidir tanto. Coincidiré más con Silvia Intxaurrondo, que por cierto trabajó con nosotros en 'Un tiempo nuevo' en Cuatro. Ella estaba en la SER y fue de lo primero que hizo en televisión y está funcionando fenomenal. Ya sabemos que en la competencia cuando no hay publicidad es más complicado evidentemente.

Hablando de competencia, ¿crees que te puede pasar lo mismo que les pasa a Pablo Motos y David Broncano con los invitados?

Bueno nos puede pasar, si es que esto es así. La actualidad es una y todos vamos a querer tener al protagonista del día pero bueno es diferente a lo de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', aquí nosotros buscamos al personaje del día pero bueno no solo hay uno, hay muchos.

Y con respecto a lo de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', ¿te imaginabas el éxito que iba a tener Broncano en La 1?

No, no me lo imaginaba porque yo seguía a Broncano cuando estaba en Movistar Plus+ y siempre pensé que era un público muy joven que no estaba en TVE y lo que han hecho ha sido generar un público nuevo. Porque es verdad que 'El Hormiguero' sigue teniendo la misma audiencia o mejorando las audiencias de otros años y ha aparecido de repente un público que no estaba en TVE. Yo eso no me lo imaginaba, la verdad.

Ana Rosa Quintana regresa con 'El programa de AR'.

Comentabas en la presentación que Alessandro Salem ya te preguntó hace unos meses si 'te vendrías a la mañana' y es cierto que se llegó a publicar hace unos meses que volverías pero luego se desmintió...

No, no, te vendrías a la mañana, no. Fue '¿Quieres venirte a la mañana?'. Es que no es lo mismo. No es lo mismo que sea una decisión a preguntarme. Él entendía que en un momento determinado de la cadena me pidieron algo, que yo estuve cinco meses diciendo que no, porque estaba muy cómoda por las mañanas y era un salto al vacío. Y pasado el tiempo, cuando ya hemos generado un suelo, un programa, unas tardes, me dijo 'Oye, si te quieres volver, vuélvete'. Entonces yo entendí que no. Y ahora es que es otra cosa. Hay una nueva dirección y, como es natural, tienen que hacer su propia programación y han entendido que yo estoy bien ahí y yo encantada, porque tampoco me voy a dar un salto mortal, me vuelvo a mi casa desde hace 18 años.

Ana a nivel vida, o sea a nivel compaginar trabajo y vida personal, ¿prefieres la mañana a las tardes?

Sí, madrugo más, me hago panadera (risas), pero es verdad que terminas antes y luego tienes todo el día. A ver la tarde, esta señora (Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content) y yo nos hemos metido aquí mañana, tarde y llegar aquí a las 12 de la mañana y marcharte a las nueve de la noche.

De la experiencia de la tarde qué sacas en claro, porque es verdad que has estado ahí ahí con Sonsoles, ella te ganaba muchas veces pero otras ganabas tú en coincidencia. ¿Qué balance haces?

Vosotros sois especialistas en televisión. No tengo que explicar lo que son las curvas en televisión. Teniendo en cuenta las curvas en TV, de dónde vienes y a dónde vas, nosotros hemos hecho una buena temporada. No es lo mismo coger la audiencia en un 14% y que el programa que viene después haga un 18%, que las circunstancias, es decir, es que esta cadena está en un momento... que por otra parte, es muy bonito, porque está en transformación. Y esa transformación conlleva un periodo. Hasta los jefes han dicho 'Vamos a pasar el desierto'. Estamos pasando esto y reformulando una cadena. Y eso, pues la tele es muy de costumbre, muy de hábito, ¿no?

Y quizás hay gente que ni se ha dado cuenta de que has estado en las tardes y ahora hay gente que no va a saber que realmente no te has ido de la mañana...

Hombre, yo creo que sí, espero vamos, no me digas eso. Pero es verdad que es muy de costumbre. Yo he estado en la mañana casi 19 años, entonces pues esa inercia hace que la gente también tiene sus ritmos de vida y los cambios siempre cuestan mucho.

Acostumbrada a liderar por las mañanas, ¿has sufrido mucho las audiencias de la tarde? ¿Eras de analizar ver qué ocurría cada tarde?

Mira, yo ya sufro por otras cosas. También os lo puedo decir. Nosotras lo tenemos muy claro y nosotros dijimos 'Venimos a divertirnos'. Y el programa que hemos hecho es el que queríamos hacer.

En ese momento, en esta ola de cambios has llegado a pensar oye, a lo mejor me conviene hasta centrarme en la producción? O sea, ¿tú en todo momento has querido seguir presentando?

A ver, es que yo tengo un contrato con esta cadena de tres años. Pues cuando llegue el final del contrato me lo volveré a plantear. Pero mira, llevo 40 años de profesión o más. Me han pasado tantas cosas y solo he aprendido una cosa, es que no hay que hacer planes. Ningún plan. Y fíjate, desde que tuve cáncer, mucho más. No hay que hacer planes. Yo iré viendo o viviendo cómo vayan viniendo las cosas y posiblemente el día que me levante por la mañana y diga 'Es que no me apetece, es que no me ilusiona'. Mientras yo siga teniendo ilusión, adrenalina, ganas de hacer esto, pues seguiré haciéndolo. Gracias a Dios, tenemos una productora, con lo cual yo en cualquier momento puedo seguir en el medio y con mi gente sin necesidad. Y luego, a ver, que con la cantidad de años que llevo yo y que ya he cumplido, simplemente que la cadena confíe en mí en un nuevo programa me parece un regalo.

¿Tú has perdido la ilusión en algún momento de estos 40 años?

No, pero es que yo soy así. A mí me tocan las palmas y ya estoy.

¿Pero te planteas esta vuelta a la mañana como tu última etapa de presentadora?

Será la penúltima, nunca me digáis la última.

¿Hasta qué punto echabas de menos esa adrenalina, ese editorial, y sobre todo, ¿cuántas veces te has mordido la lengua en la tarde?

Bueno, menos de las que le hubiera gustado a Xelo porque es verdad que en cuanto podía la metía. Pero sí, lo he echado de menos, por eso vuelvo. Si no, vamos si yo no hubiese querido seguro que la cadena me hubiese respetado que siguiera en la tarde.

En cuanto a tus editoriales y opiniones, ¿en algún momento ha habido algún conflicto con 'Informativos Telecinco' porque tu opinión era distinta luego a la información que se daba en los informativos?

No, no, luego cada uno en su casa pensará lo que le de la gana. Pero yo os aseguro que en esta casa jamás nadie me ha dicho esto antes o después o en medio, ni cuando estaba Paolo ni ahora con Salem. Y los informativos tienen su línea editorial, cada informativo tendrá la suya y nosotros tenemos la nuestra. Pero a ver que esto se llama democracia, esto se llama respeto a los comunicadores y libertad de expresión que parece que ahora no puede haberla y que la libertad de expresión es solo para unos y no para otros.

Hablas de que a ti ya te preocupan otras cosas que no las audiencias pero es verdad que se te puso la etiqueta de la 'reina de las mañanas', ¿es verdad que no te preocupan tanto las audiencias como todo el mundo se piensa?

¿A mí alguna vez me habéis escuchado lo de reina de las mañanas? Aquí no hay reinas. Y claro que miro las audiencias, ¿Qué me gustaría liderar todos los días? Pues claro que me gustaría. Pero que no me va quitar el sueño, no me va a agriar el carácter ni va a condicionar el programa que queremos hacer.

¿Hay una guerra de productoras en Mediaset y con Mandarina?

Para nada, yo voy a 'De Viernes' que es de Mandarina. Y con Pedro Revaldería (productor) es amigo. Hemos trabajado en Antena 3, llevamos 30 años, no hay ninguna guerra.

Pero es verdad que Beatriz Archidona que parecía ser tu sucesora ahora deja las tardes y se queda solo con 'De Viernes'...

Hombre a ver, es que ella teniendo el programa de los viernes no se puede levantar a las cinco de la mañana, es incompatible. Y luego nosotros no decidimos donde va cada presentador. Pero por ejemplo va a estar conmigo Jano Mecha que está creciendo de una manera espectacular. Entró en el 2005 con nosotras que era un niño y nos ha crecido. Y con Beatriz Archidona la hemos visto casarse, tener dos niños, sigue casada afortunadamente porque en estos veinte años hemos tenido noviazgos, bodas, niños, divorcios, segundas bodas y de todo.

De la guerra que se habló mucho en su momento fue la que teníais con La fábrica de la tele. ¿Cómo es la relación actual con Fabricantes?

Mira yo he tenido guerras con María Teresa Campos, ficticia, con Susanna Griso, ficticia. Hombre que chocamos algún día pues claro que chocamos porque los reporteros están en la calle y chocan y es natural. Y yo he tenido siempre muy buena relación con Óscar Cornejo y Adrián Madrid (fundadores y productores de Fabricantes). Es más, Adrián se crió a mis pechos. Adrián estaba con nosotros en Antena 3 y la primera vez que dirigió un programa fue con nosotras que era 'Rumore, rumore' con Jorge Javier y con Francine. Cada productora hace lo que considera.

Pero más que con la productora en sí, me refiero a los colaboradores de 'Ni que fuéramos'.

Bueno Belén Esteban, ¿dónde se crió? Antes hablabais de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' pues una productora decide hablar del contrario, y el contrario decide no hablar del contrario pues eso son sus decisiones.

'El programa de Ana Rosa' vuelve a Telecinco

Pero hace poco Óscar Cornejo reveló que tuvo una reunión con vosotras, ¿todo sigue bien después de aquello?

Bueno a ver, fue una comida de ellos dos y nosotras dos (Xelo y yo). Y eso nos vino bien para aclarar muchas cosas porque ellos estaban convencidos poco menos de que yo quería las tardes cuando yo estuve cinco meses huyendo de querer hacer las tardes porque estaba muy cómoda en las mañanas. Cuando uno está bien piensa que no me muevan la silla porque estoy tranquilita. Y la verdad es que nos sorprendió lo que salió publicado, pero Óscar me escribió y me dijo que era un comentario que no sabía que se iba a llevar al pie de la letra y ya está. Y luego hemos hablado con Adrián recientemente. Pero es verdad que somos dos productoras muy distintas.

El otro día se coló Marta Riesco en tu programa, ¿cómo viviste ese momento?

Pues con naturalidad. Si es que son cuatro criaturas en la calle persiguiendo. Era una reportera nuestra, estaba Marta y luego había otras dos que no recuerdo de donde eran y lo normal. ¿Qué voy a hacer? ¿Blurear su imagen? Es ridículo.

¿Cómo has vivido las declaraciones que ha hecho Mirta Drago, ex directora de comunicación de Mediaset después de que se haya rescatado un audio privado hablando con Villarejo?

Bueno estamos hablando de unas grabaciones ilegales de hace, ¿20 años? Yo no sé vosotros, pero os aseguro que unas grabaciones así no las resiste nadie en tres minutos. Lo único que voy a decir es sin citar a nadie, porque no quiero guerras en este momento, pero también es mucha casualidad que empiezo programa el lunes y salga esto. Pero muchos de los que estáis aquí en esa etapa de comunicación de Mediaset estaríais vetados, no tengo nada más que decir.

Y bueno a ver sí, reconozco que el comentario no es bonito. Yo pido disculpas a las mujeres, y a los hombres, porque ese tema se utiliza con hombres y con mujeres y no me gusta.

Como líder de opinión, ¿Cómo manejas todo ese odio que puede haber hacia tu persona?

Pues incomprensible. Lo digo de verdad. Yo no me meto con nadie. Nos conocemos todos hace miles de años. ¿Alguna vez me habéis oído hablar mal de un compañero, de la competencia de otro sitio, criticarlo, meterme en algo? Llevo 40 años de profesión, he estado en Antena 3 Radio, en Radio Cadena Española, en RNE, en TVE, en Cope, en Onda Cero, en Antena 3 y en Telecinco. Esta profesión es así, hoy estás aquí y mañana en frente y hay que respetar a los compañeros.

¿Lees lo que se escribe sobre ti en redes o lo que escriben los periodistas sobre ti y tu programa?

En redes no. Y luego hombre me interesa si hay algo que puedo aprender y es positivo. Pero yo no soy de las que estoy mirando a ver que se dice de mí, no me miro en Google. Y luego a mí, profesionales que escriben del medio, pues claro que me interesa cuál es la opinión, no solo la opinión sobre mí, sino sobre los programas qué podemos estar haciendo bien, qué nos hemos equivocado. Yo creo que hay que aprender, lo mismo que hay que aprender de las audiencias. Las audiencias son un elemento, es un arma porque tú tienes que ver, oye, pues qué hemos hecho aquí que no, que no ha gustado.

¿Qué crees que le está pasando a Telecinco? ¿Por qué crees que está en este bache? ¿Y qué harías tú si pudieras para remediarlo?

A ver si es que esto es algo que le ha pasado a todas las cadenas. Si es que le pasó a Antena 3, estábamos nosotros en Antena 3 y pasaron el desierto un montón de años. Le pasó a TVE. Cuando hay un cambio porque hay una línea editorial o porque hay una idea de qué televisión quiero hacer, distintos directivos, pues los cambios conllevan esto.

Lo que sí es verdad es que a Telecinco le ha pillado esto con un cambio de consumo y con la aparición de las plataformas. Hablábamos de como Broncano había conseguido atraer a un público nuevo, ¿no sé si hay un brainstorming en la cadena o en la tele sobre qué hacer para reordenar o para reformular o para reinventar la tele?

Pues imagino que ese es el trabajo que está haciendo Alberto Carullo y su equipo. Ha llegado hace tres semanas pero es alguien que tiene gran experiencia en televisión tanto como directivo como productor como directivo de plataformas. Es alguien que conoce muy bien el medio y también a ver hay que dejarle tiempo que haga su televisión. Y a Salem que también llegó hace nada.

TVE se está rodeando de caras procedentes de Telecinco y de la antigua Telecinco. ¿Qué opinión te merece esta nueva TVE?

Pues yo no voy a opinar de una televisión que... vamos, no me atrevo a opinar ni de esta. No, pues me parece bien que TVE, siempre y cuando, siga siendo una televisión pública, que al final pagamos todos, pues ya está, no tengo nada que decir. En TVE está pasando lo mismo que aquí, hay una nueva dirección que hará su programación.