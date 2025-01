Ana Rosa hace balance de 'TardeAR' antes de regresar a las mañanas, "su sitio natural": "Vamos a competir"

Año y medio después de dar el salto a las tardes de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame', Ana Rosa Quintana vuelve al que es su sitio "natural" como ella misma ha recalcado. La presentadora regresa a las mañanas, la franja en la que fue la "reina" durante 19 temporadas. Ahora lo hace con un panorama mucho más fragmentado pero con la ilusión de poder volver a la "adrenalina" de esta franja y poder volver a recuperar sus editoriales políticos.

Previo al estreno de 'El programa de Ana Rosa', Mediaset ha celebrado este jueves una rueda de prensa con la propia Quintana, la CEO de Unicorn Content, Xelo Montesinos y Alberto Carullo, nuevo director general de Contenidos del grupo y que ha debutado precisamente con esta presentación a la que ha acudido El Televisero.

Nada más arrancar la presentación, Alberto Carullo ha dejado claro que llega para hacer cambios. "Solo llevo tres semanas y vamos abordando por partes el trabajo que queremos acometer. El primer efecto es que Ana Rosa vuelva por las mañanas para afrontar una gran apuesta por la franja desde primera hora. Ana ha sido todo un referente de la televisión y de Telecinco en las mañanas", destacaba el directivo italiano. "Lleva tres semanas y ya la ha liado", apostillaba Quintana con ironía.

"Queremos construir una oferta que esté pegada a la actualidad desde todos los ámbitos con diferentes estilos y personalidades para ofrecer al espectador todo el espectro de la actualidad en directo que es algo que forma parte del ADN de esta cadena", proseguía explicando sobre el cambio acometido con Ana Rosa Quintana como gran estrella de la mañana junto a Ana Terradillos y Joaquín Prat manteniendo tanto 'La mirada crítica' como 'Vamos a ver' con algunos cambios.

Por su parte, Ana Rosa Quintana no tenía ningún tipo de reparo en mostrar su felicidad por volver a las mañanas. "Me lo he pasado muy bien por la tarde, pero es verdad que mi sitio natural es la mañana que es donde estuve 18 años", recalcaba desde el principio. "Me costó adaptarme a la tarde y al entretenimiento y en esta última etapa me lo estaba pasando bomba. Pero me encanta la adrenalina de las mañanas, todo lo que aparece sin que te lo esperes en directo y la tarde es mucho más previsible y enfocada al entretenimiento", reconocía la periodista.

.@anarosaq regresa a la mañana de @telecincoes el próximo lunes 3 de febrero a las 09:00h.



📹 Presentando la T20 de 'El programa de AR' pic.twitter.com/Rz2nzi0adm — Mediaset España (@mediasetcom) January 30, 2025

Ana Rosa Quintana defiende el buen trabajo con 'TardeAR' y sus datos de audiencia

Asimismo, tanto Ana Rosa Quintana como Alberto Carullo han reconocido que todo este cambio se gestó el lunes 20 de enero aunque era algo que ya estaba en la cabeza de Alessandro Salem. "Hace tiempo, Salem me preguntó si me apetecía volver y yo le dije que, hombre, que a mí siempre me ha encantado la actualidad pero no era el momento y ahora con la llegada de Alberto creo que era el momento", aclaraba la presentadora.

Preguntada por si este cambio obedece a un giro en la programación de Mediaset o un paso atrás tras no haber cumplido los objetivos de la tarde, Ana Rosa trataba de defender lo difícil que lo han tenido en 'TardeAR'. "Lo que me ha transmitido Salem es que está muy contento con el resultado de la tarde. Las audiencias son las que son en este momento y la tarde no ha funcionado mal, teniendo en cuenta que vamos con un poquito de desventaja en el sentido de que entramos 40 minutos después que la competencia y nos vamos 20 minutos antes. Ese tiempo es muy importante para todos los temas de actualidad", defendía.

"¿Me hubiera gustado un 32% de share? Sí, me hubiera encantado, pero no me han trasmitido que me cambien por una cuestión de audiencia. Al contrario. Ha llegado un nuevo director general que quiere hacer su programación. Todavía todos seguimos pasando el desierto con los datos, no es fácil. Yo empecé las tardes en un momento muy complicado para la cadena tras negarme durante cinco meses al cambio", sentenciaba al respecto.

Ahora con su regreso a las mañanas vuelve el morbo de su enfrentamiento con Susanna Griso y aunque llega con la ventaja de haber sido la 'reina de las mañanas' reconoce que llegan con respeto y sin marcarse un objetivo de audiencia. "No tengo algo mente porque cuando uno se marcha año y medio... Susanna Griso ha evolucionado hacia un programa que le está funcionando muy bien y vamos a intentar competir. A estos movimientos siempre hay que darles un poco de tiempo", pedía ante los medios.

Ana Rosa, clara y rotunda sobre sus editoriales políticos: "He votado más veces a la izquierda"

Con su regreso a las mañanas, Ana Rosa podrá recuperar el pulso de la actualidad política y sus editoriales. "El editorial será lo que me salga y dependerá de la actualidad. También lo que me pida el cuerpo. A mí me gusta la ironía y lo trabajaremos", advertía después de que Xelo Montesinos asegurara que a veces la ha tenido que frenar en 'TardeAR' para no meterse demasiado en política.

"A mí no me paga ningún partido político, lo hace Mediaset España. Cuando estaba Rajoy hablaba de los desahucios. El que gobierna es el que gobierna y el que toma las decisiones es el partido que gobierna. La misión de los medios de comunicación es exponer lo que está ocurriendo. No hay ideología. Si hay un día que tengo que decir que Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien, lo diré. Y si tengo que decir que el PP lo ha hecho muy mal, lo diré", proseguía diciendo.

Asimismo, al preguntarle por si lee lo que se dice de ella, Ana Rosa lo tiene claro al decir que "lo que se diga de mí, a estas alturas, no me pesa". Es imposible gustarle a todo el mundo. La objetividad absoluta la busco en las informaciones. Mi mesa política es totalmente plural y cada uno en este programa dice lo que quiere. Yo, si después de 40 años de profesión no puedo decir lo que pienso... No soy una persona que lea una pantalla, soy una comunicadora y creo que me he ganado el derecho a decir lo que opino de determinados temas. Todos tenemos una ideología desde que nacemos, por cómo nos hemos criado, cómo nos hemos educado..."

Y lejos de quedarse ahí, Ana Rosa dejaba un último titular sobre su ideología política y si ha recibido presiones por parte de Mediaset por sus titulares. "También te puedo decir que a lo largo de mi vida he votado más veces a la izquierda que a la derecha. En este momento que estamos viviendo no hace falta tener ideología, solo contar lo que está pasando", aclaraba. "La cadena jamás me ha hecho una indicación sobre lo que puedo o no decir. Ni antes ni después. Nunca", concluía.